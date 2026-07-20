Novo trailer de Vingadores: Doutor Destino divide opiniões nas redes
Retorno de heróis clássicos empolgou parte dos fãs, mas a prévia também gerou críticas sobre a falta de inovação da Marvel
O primeiro trailer de Vingadores: Doutor Destino foi divulgado pela Marvel Studios, trazendo de volta nomes consagrados como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Chris Evans.
Apesar da alta expectativa em torno da prévia, a internet reagiu de forma dividida. Enquanto parte do público se empolgou com o retorno de heróis clássicos e a primeira interação do Quarteto Fantástico com o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), outros criticaram a falta de criatividade do estúdio e afirmaram que o auge dos filmes de super-heróis já ficou para trás.
Confira alguns dos comentários:
Trailer de vingadores ta lindooooo, eu amo a Marvel 😍😍😍😍❤️❤️Siga
— GOAT 😶🌫️ (@2pinbalinhaaa) July 20, 2026
mds superem vingadores ja deu o que tinha que dar https://t.co/k8Bckk4EGK
— La!s & That (@seungtesta) July 20, 2026
Morro que o trailer de Vingadores doutor destino tá igual os “vazamentos” de ia
— koti|| Ψ (@vilullkk) July 20, 2026
🚨 Primeiro vislumbre da luta entre o Thor e o Doutor Destino em AVENGERS DOOMSDAY.
ISSO AQUI TÁ MUITO FODA
AAAAAAAApic.twitter.com/Wi1avAu0ih
— João Guilherme (@joaoguillll) July 20, 2026
todo arrepiado com esse trailer de vingadores
— αrτнυr (@ovini_arthur) July 20, 2026
Ainda o trailer de Vingadores Doomsday não me deixou tão animada assim pro filme, o que está me fazendo esperar são os X-Men, o trailer é massa e tals mais ainda não é o trailer
Além disso cadê a Tempestade quero a tempestade
— polly🇧🇷 (@VieraPollyana) July 20, 2026
Acabou de sair o trailer de Vingadores Doomsday e confirma a certeza que tenho de que vai ser o *PIOR* filme de 2026 e que será o fim do MCU. pic.twitter.com/Sg3IkIoTXs
— sofalomerdas (@sofalomerdasblz) July 20, 2026
JUROOO que estou toda arrepiada!!
GAMBIT VS SHANG-CHI
CAPITÃO AMÉRICA RETORNA EM 'VINGADORES: DR. DESTINO
MISTICAAAA AAAAAAAA
aaa
Trailer de 'VINGADORES: DOUTOR DESTINO' já está dublado, o filme estreia no dia 17 de dezembro nos cinemas brasileiros.#AvengersDoomsday pic.twitter.com/BbJ2peDCej
— Chaw (@chaawjai) July 20, 2026
Um filme evento de super-herói com cara de filme evento de super-herói.
Não sei porque vocês se surpreeendem…
Espero que a Marvel, ao menos, não tenha vergonha de assumir isso.
"Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas no dia 18/12.pic.twitter.com/Af9RwmzrQz
— Thiago Barata (@thiagobarata87) July 20, 2026
Simplesmente o Doutor Destino PARANDO O THOR COM O DEDO #AvengersDoomsday pic.twitter.com/v1q5ebiwH6
— Luh 🥂 (@givlizbrey) July 20, 2026
que saudades de quando eu ficava empolgado com vingadores
que trailer merda mano, so um bocado de personagem se carisma, uma direção sem emoção nenhuma https://t.co/8LTYvtEPoP
— post malone flamenguista (@ogrofaminto) July 20, 2026