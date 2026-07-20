Novo trailer de Vingadores: Doutor Destino divide opiniões nas redes

O primeiro trailer de Vingadores: Doutor Destino foi divulgado pela Marvel Studios, trazendo de volta nomes consagrados como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Chris Evans.

Apesar da alta expectativa em torno da prévia, a internet reagiu de forma dividida. Enquanto parte do público se empolgou com o retorno de heróis clássicos e a primeira interação do Quarteto Fantástico com o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), outros criticaram a falta de criatividade do estúdio e afirmaram que o auge dos filmes de super-heróis já ficou para trás.

Confira alguns dos comentários:

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mds superem vingadores ja deu o que tinha que dar https://t.co/k8Bckk4EGK — La!s & That (@seungtesta) July 20, 2026

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Morro que o trailer de Vingadores doutor destino tá igual os “vazamentos” de ia — koti|| Ψ (@vilullkk) July 20, 2026

🚨 Primeiro vislumbre da luta entre o Thor e o Doutor Destino em AVENGERS DOOMSDAY. ISSO AQUI TÁ MUITO FODA AAAAAAAApic.twitter.com/Wi1avAu0ih — João Guilherme (@joaoguillll) July 20, 2026

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todo arrepiado com esse trailer de vingadores — αrτнυr (@ovini_arthur) July 20, 2026

Ainda o trailer de Vingadores Doomsday não me deixou tão animada assim pro filme, o que está me fazendo esperar são os X-Men, o trailer é massa e tals mais ainda não é o trailer Além disso cadê a Tempestade quero a tempestade — polly🇧🇷 (@VieraPollyana) July 20, 2026

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Acabou de sair o trailer de Vingadores Doomsday e confirma a certeza que tenho de que vai ser o *PIOR* filme de 2026 e que será o fim do MCU. pic.twitter.com/Sg3IkIoTXs — sofalomerdas (@sofalomerdasblz) July 20, 2026

JUROOO que estou toda arrepiada!! GAMBIT VS SHANG-CHI

CAPITÃO AMÉRICA RETORNA EM 'VINGADORES: DR. DESTINO

MISTICAAAA AAAAAAAA aaa Trailer de 'VINGADORES: DOUTOR DESTINO' já está dublado, o filme estreia no dia 17 de dezembro nos cinemas brasileiros.#AvengersDoomsday pic.twitter.com/BbJ2peDCej — Chaw (@chaawjai) July 20, 2026

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Um filme evento de super-herói com cara de filme evento de super-herói. Não sei porque vocês se surpreeendem… Espero que a Marvel, ao menos, não tenha vergonha de assumir isso. "Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas no dia 18/12.pic.twitter.com/Af9RwmzrQz — Thiago Barata (@thiagobarata87) July 20, 2026

Simplesmente o Doutor Destino PARANDO O THOR COM O DEDO #AvengersDoomsday pic.twitter.com/v1q5ebiwH6 — Luh 🥂 (@givlizbrey) July 20, 2026

que saudades de quando eu ficava empolgado com vingadores que trailer merda mano, so um bocado de personagem se carisma, uma direção sem emoção nenhuma https://t.co/8LTYvtEPoP — post malone flamenguista (@ogrofaminto) July 20, 2026