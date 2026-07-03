Novo thriller estrelado por Marjorie Estiano e Alexandre Nero ganha trailer oficial

“Você denunciaria ou protegeria seu filho de um crime?”. É essa a pergunta que guia o thriller psicológico brasileiro Precisamos Falar, que teve seu primeiro trailer oficial divulgado nesta sexta-feira, 3. Estrelado por Marjorie Estiano, Alexandre Nero, Hermila Guedes e Emílio de Mello, o filme está previsto para chegar aos cinemas em 24 de setembro e conta com direção de Pedro Waddington e Rebeca Diniz.

A trama é baseada no best-seller internacional O Jantar, do autor holandês Herman Koch. A história acompanha dois casais de classe média que passam a viver um dilema moral após descobrirem que seus filhos adolescentes cometeram um assassinato brutal. Divididos entre acobertar os jovens ou entregá-los à Justiça, os pais mergulham em debates complexos sobre responsabilidade, culpa e privilégios.

O longa, produzido pela Conspiração em parceria com a Globo Filmes, tem distribuição da Sony Pictures e também traz Thiago Voltolini, Cauê Campos, Guilherme Cabral e Julia Svacinna no elenco.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial