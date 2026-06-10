Novo programa de Rodrigo Bocardi no SBT já tem previsão de estreia definida

O SBT anunciou nesta terça-feira, 9, a contratação de Rodrigo Bocardi, que vai apresentar um novo telejornal na emissora, em parceria com seu canal digital, o BocaTV. A produção ainda não bateu o martelo sobre a data de lançamento, mas o programa deve estrear em agosto, logo após a Copa do Mundo. A atração vai ao ar de segunda à sexta, das 18h15 às 19h45.



Como será o programa de Bocardi no SBT?

O jornal ainda sem título é a nova aposta multiplataforma do SBT, trazendo um misto de conteúdo local, prestação de serviço, jornalismo e participação do público. “É uma alegria imensa chegar ao SBT com um projeto inédito no país, que une uma das redes de TV mais queridas dos brasileiros e o BocaTV — um canal que dá voz às pessoas. É inovador. Uma integração forte entre TV aberta, digital e novas plataformas para criar uma conexão jamais vista na relação com o público”, diz Bocardi sobre o novo projeto.

Meses depois de ser demitido da Globo, onde atuava como apresentador do Bom Dia São Paulo, Bocardi deu início ao canal BocaTV no Youtube. Em sua biografia do Instagram, o jornalista definiu o projeto como “um canal que dá voz a você” e divulgou um número de telefone para o envio de denúncias ou sugestões. Agora, no SBT, a proposta que nasceu no digital será integrada a um canal de televisão, visando a interação com o público.

Demissão de Bocardi da Globo

O anúncio da demissão de Rodrigo Bocardi em 30 de janeiro deste ano pegou os funcionários da Globo de surpresa. Âncora do Bom Dia São Paulo até o dia anterior à sua demissão, ele foi desligado por “descumprir normas éticas do jornalismo” da emissora, que não deu mais explicações sobre a dispensa. Segundo apurou VEJA, o clima nas redações de São Paulo e Rio de Janeiro ficou tenso devido à forma como foi feito o comunicado.

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Por meio de uma nota enviada à imprensa no começo daquela noite, a Globo informou que Sabina Simonato assumiria interinamente o Bom Dia São Paulo, acumulando a função junto com a apresentação do Bom Dia Sábado — que começaria a dividir com Marcelo Pereira, telejornal da casa que estreou em 1º de fevereiro de 2025. Na mesma nota, como rodapé, a emissora também comunicava a demissão de Bocardi: “Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista [Bom Dia SP], foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”. Mais tarde, conquistando bons índices de audiência no telejornal, Simonato assumiu de vez o BDSP.

Bocardi na Globo

Formado em jornalismo em 1997, Rodrigo Bocardi entrou na Globo em 1999 como editor de texto do SPTV – 2ª edição, o SP2., onde trabalhou na função por um mês até ser transferido para o cargo de editor de economia. Ele também foi correspondente da Globo em Nova York por quatro anos, retornou ao Brasil em 2013, ano em que foi promovido a âncora do Bom Dia São Paulo.

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Bocardi também fazia participações diárias no Bom Dia Brasil e entrava no rodízio de plantonistas do Jornal Nacional — inclusive, comandou a edição do último sábado antes de sua demissão, dividindo a bancada com Ana Paula Araújo.