Novo pôster de La La Land corrige erro após 10 anos

Em celebração ao décimo aniversário de lançamento, o clássico pôster de La La Land passou por uma mudança curiosa. Foi uma alteração sutil, mas suficiente para acabar com o pesadelo de Ryan Gosling, que interpretou o protagonista Sebastian ao lado de Emma Stone.

A correção está na mão que Gosling deixou dobrada durante a coreografia da dança que deu origem ao pôster do filme. Segundo o ator, o pedido era que ele a mantivesse reta, mas acabou improvisando e seguiu sua intuição, o que resultou na pose que o assombrou por anos.

Em entrevista para a série The One, da WSJ Magazine, ele contou: “Estávamos dançando, eu e Emma [Stone], e eu não sabia que isso se tornaria o pôster do filme. Deveríamos estar com as mãos levantadas, e eu achei que seria legal colocar a minha mão [mais plana], mesmo que todo mundo me dissesse que não era legal. Eu tinha certeza de que era mais legal.”

O astro do longa, vencedor de seis Oscars, revelou que apelidou o movimento equivocado de “La La Hands”, em uma brincadeira com o título do filme.

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Para celebrar seu décimo aniversário, La La Land voltará aos cinemas dos Estados Unidos. Além de conquistar o público e marcar o Oscar de 2017, o musical bateu o recorde de sete vitórias no Globo de Ouro e arrecadou US$ 447 milhões (cerca de R$ 2,27 bilhões, na cotação atual) nas bilheteiras mundiais, tendo sido produzido com um orçamento de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 152 milhões).

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