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Cultura

Novo pôster de La La Land corrige erro após 10 anos

Relançamento em comemoração ao aniversário do filme ajusta detalhe da pose do ator que ele próprio apelidou de 'La La Hands'

Por Pedro Godoy 22 jul 2026, 13h25 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h09
Casal dançando em um terraço com vista para uma cidade iluminada à noite, sob um céu estrelado roxo. A mulher usa um vestido amarelo e o homem camisa branca e calça escura, ambos com braços abertos em pose de dança
Novo pôster de La La Land corrige erro que incomodava Ryan Gosling há 10 anos (X/Reprodução)
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Em celebração ao décimo aniversário de lançamento, o clássico pôster de La La Land passou por uma mudança curiosa. Foi uma alteração sutil, mas suficiente para acabar com o pesadelo de Ryan Gosling, que interpretou o protagonista Sebastian ao lado de Emma Stone.

A correção está na mão que Gosling deixou dobrada durante a coreografia da dança que deu origem ao pôster do filme. Segundo o ator, o pedido era que ele a mantivesse reta, mas acabou improvisando e seguiu sua intuição, o que resultou na pose que o assombrou por anos.

Em entrevista para a série The One, da WSJ Magazine, ele contou: “Estávamos dançando, eu e Emma [Stone], e eu não sabia que isso se tornaria o pôster do filme. Deveríamos estar com as mãos levantadas, e eu achei que seria legal colocar a minha mão [mais plana], mesmo que todo mundo me dissesse que não era legal. Eu tinha certeza de que era mais legal.”

O astro do longa, vencedor de seis Oscars, revelou que apelidou o movimento equivocado de “La La Hands”, em uma brincadeira com o título do filme.

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Para celebrar seu décimo aniversário, La La Land voltará aos cinemas dos Estados Unidos. Além de conquistar o público e marcar o Oscar de 2017, o musical bateu o recorde de sete vitórias no Globo de Ouro e arrecadou US$ 447 milhões (cerca de R$ 2,27 bilhões, na cotação atual) nas bilheteiras mundiais, tendo sido produzido com um orçamento de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 152 milhões).

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