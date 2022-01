Novo ‘Homem-Aranha’ supera ‘Pantera Negra’ em bilheteria histórica

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa arrecadou, em pouco mais de duas semanas em cartaz, 1,37 bilhão de dólares em bilheteria no mundo. Além de se tornar o primeiro filme a alcançar um bilhão desde o início da pandemia, agora a superprodução estrelada por Tom Holland caminha para cravar seu lugar entre as dez maiores bilheterias da história do cinema. Neste fim de semana, o longa superou Pantera Negra, de 2018, para ocupar o 12º lugar entre os filmes mais rentáveis da história.

No ritmo em que continua, com poucas estreias de concorrentes nas próximas semanas, a estimativa é de que Homem-Aranha: Sem Volta para Casa passe Vingadores: Era de Ultron, filme de 2015 que ocupa a 11ª colocação do ranking, com 1,4 bilhão de dólares em bilheteria. Em seguida, os dez mais do ranking mundial de mais rentáveis é hoje ocupado, respectivamente, por: Avatar (2009), Vingadores: Ultimato (2019), Titanic (1997), Star Wars: O Despertar da Força (2015), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015), O Rei Leão (2019), Os Vingadores (2012); Velozes e Furiosos 7 (2015) e Frozen 2 (2019), respectivamente. Todos os cinco primeiros colocados superaram a marca de 2 bilhões de dólares.