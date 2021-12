Novo Homem-Aranha quebra recordes de bilheteria nos EUA

“A indústria cinematográfica precisava de um herói para salvá-la, e o Homem-Aranha não iria ficar parado, esperando”, resumiu a revista Forbes. E assim foi: o herói da Marvel driblou a variante Ômicron e voou alto nas bilheterias americanas e canadenses, arrecadando, segundo estimativas do mercado, impressionantes 253 milhões de dólares desde a última quinta-feira, 16.

Estrelado por Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch (que reprisa o papel de Doutor Estranho), Homem-Aranha: Sem Volta para Casa já atraiu mais gente aos cinemas do que todas as produções lançadas no território americano desde o início da pandemia do coronavírus, em março do ano passado. Para efeito de comparação, antes do retorno do aracnídeo às telonas, o posto de maior bilheteria nos EUA em 2021 era de outro super-herói da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que arrecadou 224 milhões de dólares – ao longo de 107 dias em exibição. O novo filme do Homem-Aranha derrubou Shang-Chi em apenas quatro dias.

A monstruosa bilheteria de estreia de Homem-Aranha é também a terceira maior de lançamento de todos os tempos no território americano, atrás apenas de dois filmes dos Vingadores, que tiveram a sorte de não enfrentar o coronavírus: Vingadores: Ultimato (que abocanhou 357,1 milhões de dólares no primeiro final de semana em exibição, em 2019) e Vingadores: Guerra infinita (257,7 milhões de dólares no mesmo período, em 2018).

Os números globais do novo Homem-Aranha são ainda mais avassaladores. Fora dos EUA e do Canadá, o filme arrecadou outros 334 milhões de dólares, totalizando uma renda planetária de 587 milhões de dólares, de acordo com o BoxOfficeReport, site especializado em números de bilheteria de filmes. Segundo o BoxOfficeReport, os mercados internacionais onde Peter Parker lotou mais salas foram o Reino Unido (41 milhões de dólares), México (32 milhões), Coreia do Sul (23,7 milhões), Austrália (18,7 milhões), Índia (18,2 milhões) e o Brasil (17,9 milhões).

No site Rotten Tomatoes, que compila críticas das principais publicações internacionais, o filme ganhou a aprovação de 94% dos veículos – na opinião popular, o índice é ainda mais alto: 99%. Para se tornar a maior bilheteria global de 2021, o Homem-Aranha ainda terá de suar mais e atrair mais gente aos cinemas – o topo do pódio, por enquanto, é de The Battle at Lake Changjin, milionária produção chinesa que arrecadou 902 milhões de dólares, quase tudo no país de origem.

Mesmo assim, o caminho parece promissor para o super-herói da Marvel. O Homem-Aranha enfrenta nas próximas semanas – em plenas férias escolares – apenas um adversário de peso, The Matrix Ressurrections, quarto filme da franquia da Warner estrelada por Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, que desembarca nos cinemas em 22 de dezembro. Depois de Peter Parker, é a vez de Neo e Trinity darem aquela ajuda à indústria cinematográfica.