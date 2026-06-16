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Cultura

Novo filme dirigido por Sean Penn mostrará invasão do Capitólio por eleitores de Trump

Ainda sem data de estreia, filme pode adaptar o ato antidemocrático ocorrido em janeiro de 2021 nos Estados Unidos

Por Bárbara Bigas 16 jun 2026, 12h47
O ator e diretor americano Sean Penn (620)
O ator e diretor americano Sean Penn  (Kris Connor/Getty Images/VEJA)
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Novo filme dirigido por Sean Penn mostrará invasão do Capitólio por eleitores de Trump Priorize VEJA no Google

Ainda sem nome confirmado ou data de estreia, um filme que se passa durante a invasão do Capitólio, ocorrida em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, está sendo produzido em Hollywood. Na direção, está o oscarizado Sean Penn, recém-premiado como melhor ator coadjuvante no Oscar por seu papel em Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson. Fontes anônimas informaram à revista Variety que a história será contada a partir do olhar de um policial que presenciou a invasão, mas que a amizade e o companheirismo serão os grandes temas do filme. Bradley Cooper é a principal aposta para viver o protagonista da história. 

Produzido inicialmente pela Warner Bros., o lançamento do filme é incerto após a aquisição dos estúdios Warner pela Paramount, isso porque David Ellison, CEO da empresa, é abertamente um defensor do atual presidente americano Donald Trump, que incitou a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Sean Penn, muito pelo contrário, é um crítico à política de Trump.

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O que aconteceu no Capitólio?

Em 6 de janeiro de 2021, manifestantes a favor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em confronto com a polícia nas escadarias do Capitólio, em Washington, durante a sessão do Senado para certificar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Na ocasião, a cerimônia teve de ser suspensa e o plenário foi evacuado. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, decretou toque de recolher a partir das 18 horas no horário local.

Milhares de apoiadores do atual mandatário se reuniram na capital americana para protestar contra o resultado do pleito de novembro de 2020. Na época, o democrata Joe Biden tinha vencido as eleições, conquistando os 270 votos eleitorais necessários para assumir a presidência do país, e eleitores de Trump foram às ruas ecoar as alegações falsas de Trump de que o republicado havia sido fraudado.

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Em 2022, o Congresso americano finalizou o relatório sobre a invasão ao Capitólio, acusando Donald Trump de uma “conspiração de várias etapas” para reverter os resultados da eleição presidencial de 2020 e corromper a democracia. Dividido em oito capítulos, o relatório de 845 páginas inclui descobertas, transcrições de entrevistas e recomendações de novas leis para evitar que a situação se repita. Dentre os pontos principais levantados pelo relatório, Trump e seu círculo íntimo fizeram “pelo menos 200 atos aparentes de divulgação, pressão ou condenação pública ou privada” contra autoridades eleitorais, entre o dia da eleição e o ataque de 6 de janeiro. Além disso, nomeou Kenneth Chesebro, um advogado trumpista pouco conhecido, como o arquiteto original de um plano para criar listas falsas de eleitores do então presidente.

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