Novo filme de Resident Evil ganha trailer assustador
Dirigido por Zach Cregger, longa baseado na franquia da Capcom chega aos cinemas brasileiros em setembro
A Sony Pictures divulgou nesta quinta-feira, 23, uma prévia da nova adaptação de Resident Evil para os cinemas. O terror, baseado no universo dos jogos da Capcom, tem direção de Zach Cregger, cineasta conhecido pelos aclamados Noites Brutais e A Hora do Mal.
Confira o trailer:
A sinopse oficial diz: “Em uma história totalmente inédita, Resident Evil acompanha Bryan (Austin Abrams), um entregador de suprimentos médicos que, sem saber, vê-se em uma corrida frenética e ininterrupta pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e aterrorizante desmorona ao seu redor em meio ao caos.”
O longa-metragem é estrelado por Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Kali Reis e Johnno Wilson.
Resident Evil estreia nos cinemas brasileiros em 17 de setembro deste ano.