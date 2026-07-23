Novo filme de Resident Evil ganha trailer assustador

A Sony Pictures divulgou nesta quinta-feira, 23, uma prévia da nova adaptação de Resident Evil para os cinemas. O terror, baseado no universo dos jogos da Capcom, tem direção de Zach Cregger, cineasta conhecido pelos aclamados Noites Brutais e A Hora do Mal.

Confira o trailer:

A sinopse oficial diz: “Em uma história totalmente inédita, Resident Evil acompanha Bryan (Austin Abrams), um entregador de suprimentos médicos que, sem saber, vê-se em uma corrida frenética e ininterrupta pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e aterrorizante desmorona ao seu redor em meio ao caos.”

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O longa-metragem é estrelado por Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Kali Reis e Johnno Wilson.

Resident Evil estreia nos cinemas brasileiros em 17 de setembro deste ano.