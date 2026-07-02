Novo filme de Gal Gadot é detonado pela crítica e apontado como um dos piores do ano

A atriz israelense Gal Gadot, 41, ainda não conseguiu reerguer sua carreira desde que Branca de Neve foi um dos maiores fracassos de público e crítica de 2025. Afastada de Hollywood, ela decidiu investir no cinema independente e agora é uma das figuras centrais de In the Hand of Dante (Na Mão de Dante, em tradução livre), que chegou à Netflix americana em 24 de junho. O tiro, porém, saiu pela culatra: o longa tem sido apontado como um dos piores do ano.

Na plataforma Rotten Tomatoes, que agrega críticas dos principais veículos anglófonos, o filme tem meros 29% de aprovação. O consenso do site aponta que a produção é “um delírio literário inflado e desmedidamente excessivo, cuja tentativa de unir passado e presente acaba desabando em uma farsa acidental”.

O portal Slate ainda destaca: “Quando o filme apela para uma cena de Gadot nua em cima de uma concha de marisco flutuando acima do oceano à la Vênus de Botticelli, tudo já virou tão bobo que resta apenas rir entre os bocejos”.

O longa é dirigido pelo conceituado Julian Schnabel, de Basquiat – Traços de Uma Vida (1996), O Escafandro e a Borboleta (2007) e No Portal da Eternidade (2018). Antes disso, o cineasta havia encabeçado apenas um fracasso de crítica, Miral (2011), sobre uma jovem palestina que fica dividida entre a paz e a rebelião política.

In the Hand of Dante acompanha um manuscrito da Divina Comédia que é encontrado em um porão qualquer no Vaticano, mas vai parar em Nova York, passando por um chefão da máfia até chegar ao escritor Nick Tosches (Oscar Isaac). Isaac ainda interpreta Dante Alighieri em certos flashbacks. Ambas as linhas temporais colocam Gadot nos papéis de interesse romântico do protagonista e o elenco é completado por Gerard Butler, John Malkovich, Al Pacino, Jason Momoa, Franco Nero e Martin Scorsese, entre outros.

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Antes de chegar à Netflix, o filme teve estreia no Festival de Veneza de 2025, do qual saiu sem prêmios.

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