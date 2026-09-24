Novo documentário Musk aborda momentos mais excêntricos da trajetória do empresário

O trailer do novo documentário de Alex Gibney, vencedor do Oscar de melhor documentário de longa-metragem por Taxi to the Dark Side (2007), acompanha diferentes momentos da trajetória do bilionário Elon Musk, incluindo seus planos de colonizar Marte, sua atuação no governo americano durante a gestão de Donald Trump, a compra do Twitter e a expansão de sua família.

Intitulado Musk, o filme também aborda a relação do empresário com a Tesla. A produção questiona a forma como Musk se apresenta como fundador da montadora, embora tenha ingressado na empresa como investidor, e posteriormente assumido um papel central em sua condução. “Não existe uma definição legal de fundador”, afirma um dos entrevistados no documentário.

O trailer também mostra outros aspectos da atuação de Musk nos negócios e na política americana, além de declarações do próprio empresário sobre diferentes temas.

Dirigido por Gibney, o documentário tem ainda uma participação de David Byrne, um dos fundadores do Talking Heads, na trilha sonora. O músico compôs uma canção original para o filme utilizando declarações de Musk como letra.

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