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Cultura

Novo documentário Musk aborda momentos mais excêntricos da trajetória do empresário

Passando pela atuação do CEO da Tesla no governo de Trump, a compra do Twitter e a expansão de sua família, o filme de Alex Gibney ganha trailer

Por Ana Rita Fernandes 24 set 2026, 16h16
Elon Musk, homem branco de cabelo castanho penteado para trás, usando um terno preto com gravata borboleta, olhando por cima do ombro direito com expressão séria, em fundo escuro com pessoas desfocadas
Elon Musk demonstra apoio à candidata de extrema direita da França (NurPhoto/AFP)
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O trailer do novo documentário de Alex Gibney, vencedor do Oscar de melhor documentário de longa-metragem por Taxi to the Dark Side (2007), acompanha diferentes momentos da trajetória do bilionário Elon Musk, incluindo seus planos de colonizar Marte, sua atuação no governo americano durante a gestão de Donald Trump, a compra do Twitter e a expansão de sua família.

Intitulado Musk, o filme também aborda a relação do empresário com a Tesla. A produção questiona a forma como Musk se apresenta como fundador da montadora, embora tenha ingressado na empresa como investidor, e posteriormente assumido um papel central em sua condução. “Não existe uma definição legal de fundador”, afirma um dos entrevistados no documentário.

O trailer também mostra outros aspectos da atuação de Musk nos negócios e na política americana, além de declarações do próprio empresário sobre diferentes temas.

Dirigido por Gibney, o documentário tem ainda uma participação de David Byrne, um dos fundadores do Talking Heads, na trilha sonora. O músico compôs uma canção original para o filme utilizando declarações de Musk como letra.

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