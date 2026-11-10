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Cultura

Novato de ‘Harry Potter’, Paapa Essiedu se posiciona sobre polêmicas de J.K. Rowling

Ator justificou decisão de aceitar papel, mesmo com posições controversas da autora

Por Flávio Monteiro 10 nov 2026, 18h59
Homem negro de pele escura, cabelo crespo curto, vestindo terno preto, camisa branca e gravata preta com prendedor dourado, em frente a um fundo branco com letras pretas e vermelhas
Paapa Essiedu (John Nacion/WWD/Getty Images)
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O ator Paapa Essiedu defendeu sua decisão de aceitar o papel de Severo Snape na nova série de Harry Potter, apesar das críticas públicas à autora J.K. Rowling por suas posições controversas em relação à comunidade trans. Aos 36 anos, o britânico já manifestou abertamente seu apoio às pessoas trans e chegou a ser citado pela escritora por ter um posicionamento diferente do dela.

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“Não quero criar uma dinâmica de ‘eles e nós’. Não estou aqui para falar sobre a política da Jo ou para ser porta-voz dela. Só posso ser muito, muito claro, sobre o que acredito e ser consistente com isso. Acredito, no fundo, que pessoas trans, pessoas queer, pessoas de todas as crenças e cores têm o direito de serem tratadas com respeito, dignidade e segurança o tempo todo”, afirmou Essiedu, em entrevista à Vanity Fair.

O ator também destacou que a história tem potencial para fazer coisas “realmente belas” e permitir que as pessoas se aceitem como são. “Temas de perdão, do bem triunfando sobre o mal, de aceitar as pessoas como elas são e permitir que elas realmente sejam elas mesmas dentro de um mundo em que tudo é possível”, afirmou.

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