Novato de ‘Harry Potter’, Paapa Essiedu se posiciona sobre polêmicas de J.K. Rowling

O ator Paapa Essiedu defendeu sua decisão de aceitar o papel de Severo Snape na nova série de Harry Potter, apesar das críticas públicas à autora J.K. Rowling por suas posições controversas em relação à comunidade trans. Aos 36 anos, o britânico já manifestou abertamente seu apoio às pessoas trans e chegou a ser citado pela escritora por ter um posicionamento diferente do dela.

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“Não quero criar uma dinâmica de ‘eles e nós’. Não estou aqui para falar sobre a política da Jo ou para ser porta-voz dela. Só posso ser muito, muito claro, sobre o que acredito e ser consistente com isso. Acredito, no fundo, que pessoas trans, pessoas queer, pessoas de todas as crenças e cores têm o direito de serem tratadas com respeito, dignidade e segurança o tempo todo”, afirmou Essiedu, em entrevista à Vanity Fair.

O ator também destacou que a história tem potencial para fazer coisas “realmente belas” e permitir que as pessoas se aceitem como são. “Temas de perdão, do bem triunfando sobre o mal, de aceitar as pessoas como elas são e permitir que elas realmente sejam elas mesmas dentro de um mundo em que tudo é possível”, afirmou.

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