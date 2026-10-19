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Cultura

Nova temporada de Aeroporto: Área Restrita ganha data de estreia; confira detalhes

A produção terá 12 episódios e acompanha operações da Receita Federal em aeroportos brasileiros e, pela primeira vez, na Tríplice Fronteira

Por Ana Rita Fernandes 19 out 2026, 10h00
Homem de cabelo escuro, vestindo colete tático preto e uniforme azul, inclina-se para frente olhando fixamente para uma pessoa de costas em primeiro plano. Ao fundo, uma parede branca com um aviso de proibido celular e um monitor de computador
Mario de Marco Rodrigues de Sousa, auditor-fiscal da Receita Federal, durante operação de fiscalização. (Reprodução/Reprodução)
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A oitava temporada de Aeroporto: Área Restrita estreia em 11 de novembro, com dois episódios por semana no Discovery, às 20h35, e na HBO Max. O primeiro episódio também será disponibilizado no canal do Discovery no YouTube em 12 de novembro, às 18h.

Com 12 episódios de 30 minutos cada, a nova temporada acompanha operações de fiscalização da Receita Federal em aeroportos internacionais brasileiros e, pela primeira vez, na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu. Entre os casos registrados estão suspeitas de tráfico de drogas, apreensões de medicamentos utilizados para emagrecimento, ouro e outras mercadorias transportadas irregularmente. A produção também mostra o trabalho de agentes já conhecidos pelo público e de novos integrantes das equipes de fiscalização.

Além da Receita Federal, a série acompanha a atuação de órgãos como a Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que trabalham no controle da entrada de produtos no país e na prevenção de atividades ilícitas e riscos sanitários.

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Com acesso aos bastidores das operações, Aeroporto: Área Restrita apresenta a rotina de fiscalização e vigilância em aeroportos e fronteiras brasileiras, mostrando como as equipes atuam para combater o contrabando, o tráfico e outras irregularidades, respeitando os protocolos e os sigilos legais das instituições.

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