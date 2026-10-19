Nova temporada de Aeroporto: Área Restrita ganha data de estreia; confira detalhes

A oitava temporada de Aeroporto: Área Restrita estreia em 11 de novembro, com dois episódios por semana no Discovery, às 20h35, e na HBO Max. O primeiro episódio também será disponibilizado no canal do Discovery no YouTube em 12 de novembro, às 18h.

Com 12 episódios de 30 minutos cada, a nova temporada acompanha operações de fiscalização da Receita Federal em aeroportos internacionais brasileiros e, pela primeira vez, na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu. Entre os casos registrados estão suspeitas de tráfico de drogas, apreensões de medicamentos utilizados para emagrecimento, ouro e outras mercadorias transportadas irregularmente. A produção também mostra o trabalho de agentes já conhecidos pelo público e de novos integrantes das equipes de fiscalização.

Além da Receita Federal, a série acompanha a atuação de órgãos como a Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que trabalham no controle da entrada de produtos no país e na prevenção de atividades ilícitas e riscos sanitários.

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Com acesso aos bastidores das operações, Aeroporto: Área Restrita apresenta a rotina de fiscalização e vigilância em aeroportos e fronteiras brasileiras, mostrando como as equipes atuam para combater o contrabando, o tráfico e outras irregularidades, respeitando os protocolos e os sigilos legais das instituições.