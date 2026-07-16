Nova sátira do Porta dos Fundos gera preocupação entre humoristas
Fábio Porchat, Gregório Duvivier e João Vicente relataram o caso
Integrantes do Porta dos Fundos relataram momentos de tensão após a produção de uma sátira envolvendo polícia e milícia. O grupo humorístico contou que enfrentou preocupação com possíveis reações ao conteúdo produzido sobre milícias e a polícia do Rio.
“Olha como a comédia é tão potente e forte. A gente faz uma piada e a pessoa fica tão mexida com isso que ela joga bomba e ameaça de morte”, afirmou Fábio Porchat, em participação no Conversa com Bial, da Globo, ao lado de Gregório Duvivier e João Vicente de Castro.
Conhecido por abordar temas sensíveis em seus esquetes, o Porta dos Fundos já esteve no centro de debates e controvérsias por produções envolvendo religião, política e costumes. Em 2019, a sede da produtora, no Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque após o lançamento do especial de Natal A Primeira Tentação de Cristo, que gerou forte repercussão.
A nova sátira, segundo relatos de integrantes, teria provocado receio nos bastidores diante do tema abordado e da possibilidade de represálias. Gregório lembrou, por exemplo, que ficou cerca de três meses acompanhado de segurança: “Eu indo brincar com a minha filha na pracinha, com um segurança ao lado. Foi uma época muito tensa”.
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