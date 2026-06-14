Nova exposição sobre Tarsila do Amaral poderá captar mais de 5 milhões de reais via Lei Rouanet
Iniciativa visa democratizar o acervo da artista modernista por meio de reproduções de obras, documentos históricos e ações educacionais
O Governo Lula deu aval para que uma agência arrecade recursos por meio da Lei Rouanet, principal mecanismo público de financiamento cultural do país, para viabilizar a montagem da exposição “Tarsila, Pintora do Brasil”.
A autorização federal vigora desde o dia 7 de junho, permitindo ao projeto captar até 5,3 milhões de reais até 31 de dezembro de 2026. O objetivo da mostra cultural é democratizar o acesso ao legado da artista. Para isso, a iniciativa planeja mesclar a reprodução de obras a documentos históricos e utilizar recursos museográficos.
A Agência Live Idea LTDA, que obteve a autorização para captar os recursos, também prevê a realização de uma série de ações formativas, direcionadas às crianças e adolescentes da rede pública de ensino, tornando a experiência mais ampla do que uma exposição convencional.
Tarsila do Amaral é considerada uma das mais importantes artistas do modernismo latino-americano. Sua principal obra, o “Abaporu”, se tornou ícone da cultura e da identidade nacional brasileira. O projeto contemplado pela Lei Rouanet ocorrerá em Bragança Paulista, município localizado a cerca de 90 km de São Paulo.