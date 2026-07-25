Nova aposta de filme espírita nos cinemas, ‘Nosso Lar 3’ retoma mundo espiritual

O próximo lançamento de Wagner de Assis, Nosso Lar 3, ganhou o primeiro trailer nesta semana. Assim como os outros filmes desse universo, a história terá como temática o espiritismo. A trama é protagonizada por Carol Castro, como Zenóbia, e Fábio Assunção como Domênico. A dupla interpreta um casal que passa por desencontros ao longo das vidas, mas quando chega mundo espiritual se reencontra na felicidade. O filme está previsto para os cinemas no dia 27 de janeiro de 2027.

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No decorrer do longa, o público vai acompanhar como as atitudes das vidas de cada um influenciou na posição que eles têm no outro plano. Enquanto Zenóbia é chefe da casa de socorro espiritual na cidade de Nosso Lar, Domênico é um líder de espíritos do Umbral. O enredo é baseado em Obreiros da Vida Eterna, escrito por Chico Xavier em psicografia pelo espírito André Luiz.