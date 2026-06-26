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Cultura

‘Notas da Última Fila’, da Netflix, é ótima opção de k-drama para maratonar no fim de semana

Produção de suspense acaba de chegar à plataforma de streaming e junta estrela do cinema coreano com jovem ator talentoso

Por Bárbara Bigas 26 jun 2026, 09h00
Um jovem de cabelo escuro e colete azul GS25 senta de pernas cruzadas em um banco, olhando para baixo com expressão séria, enquanto um homem idoso de óculos e camisa listrada clara senta à sua frente em uma mesa de piquenique de madeira, conversando com ele. Ao fundo, um guarda-sol e uma loja de conveniência
Cena de 'Notas da Última Fila', novo k-drama da Netflix (Netflix/Divulgação)
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‘Notas da Última Fila’, da Netflix, é ótima opção de k-drama para maratonar no fim de semana Priorize VEJA no Google

Nada de romance ou cotidiano mundano: nesta sexta-feira, 26, chega à Netflix o k-drama Notas da Última Fila, um suspense dramático de 6 episódios, nova e ótima opção para maratona no final de semana.

A produção reúne o veterano Choi Min-Sik, estrela do filme Oldboy, de Park Chan-wook, e o jovem ator Choi Hyun-wook, que vem atraindo bons olhares desde sua participação em Vinte e Cinco, Vinte e Um e Classe dos Heróis Fracos, ambas da Netflix.

Na história, Heo Mun-oh (Choi Min-Sik), um professor de literatura em uma universidade coreana, tem o profundo ressentimento de nunca ter se tornado um escritor de sucesso. Ranzinza e amargurado, ele desconta a própria frustração em seus alunos, distribuindo notas baixas a rodo. Seu comportamento muda quando ele conhece Lee Kang (Choi Hyun-wook) um aluno de engenharia que, com seus textos, demonstra sensibilidade aguçada e grande habilidade com as palavras. O contato do professor com o aluno favorito traz uma nova ambição para sua vida monótona: fazer Lee Kang se transformar em um escritor.

Por incentivo de Mun-oh, Lee Kang embarca em uma transformação pessoal em busca de inspiração para seus textos. Juntos, de escritor para escritor, os dois passam do ponto quando se envolvem com histórias reais cheias de segredos e mentiras. Desta forma, a série discute os limites da literatura e questiona até onde um escritor pode ir para conseguir uma boa história.

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Para além do drama, a série traz breves momentos de humor, sustentados pelas expressões exageradas e a ironia de Choi Min-sik, que, assim como no clássico Oldboy, mostra sua competência em viver personagens afeitos ao absurdo. Confira o trailer abaixo:

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