Nostálgica, Alcione relembra infância em visita à Disney
Cantora visitou parque temático com a família
Visitando a Disney ao lado da família, a cantora Alcione ficou nostálgica ao relembrar sua infância em São Luís, no Maranhão. Em um registro compartilhado nesta quinta-feira, 8, a artista aparece ao lado do personagem Mickey Mouse e aponta que, embora tenha crescido imersa na cultura local, o rato mais famoso do mundo também faz parte de suas memórias.
“Sou da terra das lendas e mistérios, cresci ouvindo sobre o Saci, boto, curupira… Coisas nossas! Mas o Mickey também viveu no meu imaginário, da pequena Alcione, nascida na Rua do Coqueiro, criada na Rua do Norte, cria de São Pantaleão, lá na minha São Luís”, disse a artista, em publicação no Instagram.
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