Nos 75 anos de Belchior, saiba qual é a música mais tocada do compositor

Atualizado em 26 out 2021, 12h29 - Publicado em 26 out 2021, 11h00

A força poética e política da letra de Como Nossos Pais, de Belchior, aliada a potência vocal de Elis Regina, continua a mesma 45 anos após o lançamento. Um levantamento feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) nesta terça-feira, 26, quando o compositor cearense completaria 75 anos, mostrou que, entre as músicas de autoria de Belchior, a faixa é a mais tocada no Brasil nos últimos dez anos.

O ranking elenca as canções escritas por Belchior mais tocadas nas rádios, casas de festa, Carnavais, festas juninas e shows ao vivo — e também as músicas dele mais gravadas por outros intérpretes (veja a lista abaixo). Entre elas estão clássicos como A Palo Seco, Apenas Um Rapaz Latino-Americano e Medo de Avião. Surpreende, no entanto, que a música Sujeito de Sorte não tenha aparecido na lista. Morto aos 70 anos, em 30 de abril de 2017, Belchior compôs 218 músicas e elas foram regravadas 348 vezes.

Recentemente, a faixa Como Nossos Pais, regravada por Elis Regina para o show Falso Brilhante, foi relançada pela Universal Music Brasil, em um novíssimo formato imersivo, o Dolby Atmos, chamado no Brasil de Áudio Espacial, um novo padrão sonoro e 3D criado pela Dolby. A nova versão deu à faixa uma sonoridade impressionante, podendo ser reproduzida em até doze caixas de som diferentes. A canção pode ser ouvida, por enquanto, nos serviços de streaming Apple Music e Tidal (e suas execuções não entraram na conta do Ecad). Mas, como se vê, não são só as letras de Belchior que continuam atuais. A tecnologia também fez a sua parte.

Ranking de músicas de autoria de Belchior mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública

Como Nossos Pais Coração Selvagem A Palo Seco Velha Roupa Colorida Apenas um Rapaz Latino-Americano Tudo Outra Vez Paralelas Mucuripe Comentário a Respeito de John Medo de Avião

Ranking das músicas de autoria de Belchior mais gravadas por outros intérpretes

Como Nossos Pais Mucuripe Paralelas A Palo Seco Tudo Outra Vez Na Hora do Almoço Galos, Noites e Quintais Velha Roupa Colorida Medo de Avião e Apenas um Rapaz Latino-Americano (empatadas) Comentário a Respeito de John e Divina Comédia Humana (empatadas)