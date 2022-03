Nos 50 anos de ‘O Poderoso Chefão’, relembre 5 frases marcantes do filme

Em 1972, o filme O Poderoso Chefão, marco da história do cinema, entrou em cartaz nos cinemas americanos no dia 15 de março. Desde então, 50 anos depois, a obra-prima de Francis Ford Coppola, baseada no livro de Mario Puzo, continua aclamada por público e crítica — e sem perder sua atualidade. A direção primorosa somada às estonteantes atuações de Marlon Brando, Al Pacino e Diane Keaton elevaram ao status de cult a história da família de mafiosos Corleone. Entre os muitos méritos da trilogia, com filmes lançados em 1972, 1974 e 1990, estão frases do roteiro que se tornaram parte da cultura pop, seja por seus “ensinamentos” ou, simplesmente, pelo humor ácido que elas guardam. Relembre a seguir as principais delas:

“Deixa a arma, pegue o cannoli”

Em uma das cenas mais lembradas de O Poderoso Chefão, os capangas Clemenza e Rocco entram em um carro com Paulie para assassiná-lo. A brutal cena da morte, no entanto, acabou relegada ao segundo plano pela frase certeira de Clemenza: “deixa a arma, pegue o cannoli”. A parte do cannoli, tradicional doce italiano, não estava no roteiro original, foi uma adição feita pelo próprio ator Richard Castellano, pois a esposa de seu personagem — que não sabia que ele era um assassino — pedira que ele não esquecesse a sobremesa quando voltasse do “passeio” com Paulie.

“Vou fazer uma oferta que ele não pode recusar”

Uma das frases mais marcantes do filme é o “sutil” eufemismo que Don Vito Corleone (Marlon Brando) usa para obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer. A frase é dita em um diálogo com Johnny Fontane, um ator que pede ajuda ao mafioso para um papel em Hollywood. Na mesma cena, no entanto, há outras tiradas igualmente marcantes ditas por Don Corleone, como: “Um homem que não passa tempo com sua família, nunca pode ser um homem de verdade”.

“Não odeie seus inimigos. Isso afeta seu juízo”

A frase dita por Michael Corleone (Al Pacino) parece ter saído de um livro de auto-ajuda: e, de fato, ela já foi usada em várias aulas de finanças. Michael, que é um homem de palavra e de princípios, não quer que seu julgamento seja afetado por sentimentos mundanos. Ao eliminar toda a raiva que sente do seu inimigo, ele é capaz de observar as imperfeições e fraquezas do oponente.

“Ele deveria ter cuidado. É perigoso ser um homem honesto”

A frase dita por Michael Corleone em O Poderoso Chefão 3 ao personagem B.J. Harrison retrata um líder cada vez mais cínico e pragmático. Ciente de seu papel no crime, Michael procura uma maneira de retirar sua família do meio e encontrar um sucessor para o seu império, mas sabe que ser apenas “honesto” não vai adiantar.

“Não é nada pessoal. São apenas negócios”

Outra frase de Michael Corleone demonstra seu pragmatismo diante dos “negócios” da família. Em conversa com o irmão mais velho, Sonny, Michael declara que vai matar os dois homens que atentaram contra a sua família. Quando os capangas que estão ao lado dizem que ele está levando a vingança para o lado pessoal, ele afirma que são apenas negócios.