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Cultura

Nora de Gilberto Gil divide opiniões sobre filhos: ‘São herdeiros’

Casada com Bem Gil, a cantora Mãeana falou sobre o futuro de Dom, 14, e Sereno, 9

Por Giovanna Fraguito 9 set 2026, 14h34
Bem Gil e Mãeana
 (Reprodução/Instagram)
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Nora de Gilberto Gil divide opiniões sobre filhos: ‘São herdeiros’ Priorizar nos meus resultados Google

Nora de Gilberto Gil, a cantora Ana Cláudia Lomelino, conhecida como Mãeana, chamou atenção ao falar sobre a forma como enxerga o futuro dos dois filhos com Bem Gil. Ela defendeu que Dom, 14, e Sereno, 9, tenham liberdade para escolher o que querem fazer da vida, já que possuem segurança financeira por serem herdeiros.

“Falo para eles: ‘Vocês vão ser o que quiserem, na hora que quiserem’. Estão tranquilos, garantidos, são herdeiros. Então, poder curtir isso. Bem é um herdeiro muito pilhado, porque ninguém dava nada de mão beijada ali. Os filhos da Flora (segunda esposa de Gilberto Gil), principalmente. Nunca tiveram ajuda, nada de graça. Vim de uma criação que me cobrava muito e tive que explodir com tudo isso. ‘Se você tem dinheiro, meus filhos ficarão tranquilos’. Não quero ninguém agoniado. O mundo já é amargo demais, deixe os meninos terem a segurança de que podem fazer o que quiserem, a hora que quiserem. No fundo, dá certo. Sou a prova disso. Claro que tive muitos privilégios. Me casar com o Bem é um desses”, disse ela durante participação em um podcast.

No X, internautas criticaram a posição de Mãeana. “Ensinar que eles podem fazer o que quiserem porque são herdeiros passa uma mensagem péssima sobre responsabilidade”, escreveu uma pessoa. “Uma coisa é dar segurança aos filhos, outra é ensinar que o dinheiro da família vai garantir tudo”, disse outra.

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