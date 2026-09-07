Noiva, Juliana Paiva relembra romance iniciado no Rock in Rio: ‘Faz parte da nossa história’

A atriz Juliana Paiva compareceu ao lado do noivo para a quarta noite de shows do Rock in Rio 2026. Para além de marcar presença no histórico show de Elton John, a artista também se disse atraída por um aspecto sentimental: foi no festival que ela conheceu Danielo Partezani, namorado desde 2022 e futuro marido.

“Nos conectamos aqui no festival, então faz parte da nossa história. E o louco é que estamos para ouvir Rocket Man, Air Song, um show para todo mundo curtir de forma nostálgica”, explicou. “É um dia histórico que já sabemos que estamos vivendo”, disse a atriz.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)