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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
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Cultura

Noah Wyle é eleito ‘homem mais sexy do mundo’ após sucesso em ‘The Pitt’

Galã de 55 anos faz fama na televisão interpretando profissionais da saúde desde a série 'Plantão Médico', dos anos 1990

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 10h08 | Atualizado em 27 out 2026, 10h27
Homem branco de meia-idade, barba grisalha e cabelo escuro, vestindo camisa xadrez e jaqueta verde-oliva, olhando diretamente para frente com expressão séria. Ao fundo, céu em tons de azul e laranja, e uma paisagem montanhosa desfocada.
Noah Wyle em ensaio fotográfico para a revista People, que o nomeou homem mais sexy do ano (Instagram/People Magazine/Divulgação)
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Noah Wyle é eleito ‘homem mais sexy do mundo’ após sucesso em ‘The Pitt’ Priorize VEJA no Google

A revista americana People revelou nesta terça-feira, 27, que o ator Noah Wyle foi o escolhido como o “homem mais sexy do mundo” de 2026, após fazer sucesso como protagonista da série médica The Pitt, pela qual já conquistou quatro estatuetas do Emmy. O astro tem 55 anos e fez carreira na televisão, tendo primeiro ganhado destaque no procedural Plantão Médico entre 1994 e 2009.

Wyle disse à revista que foi convencido a aceitar o título sensual pela esposa, Sara. “A princípio, achei que o convite fosse uma pegadinha. Nem em um milhão de anos teria imaginado que essa honra cairia sobre mim”, contou.

Em 2025, o escolhido foi o galã Jonathan Bailey, de Wicked, primeiro homem abertamente gay a receber a láurea. A lista é extensa e contempla 37 homens homenageados de 1985 para cá. Depois do pioneiro Mel Gibson, astros como Tom Cruise, Patrick Swayze, Brad Pitt, Harrison Ford, Denzel Washington, Jude Law, Chris Hemsworth e Michael B. Jordan foram alguns dos citados.

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TAGS:
Séries
Tela Plana
The Pitt
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