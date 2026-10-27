Noah Wyle é eleito ‘homem mais sexy do mundo’ após sucesso em ‘The Pitt’
Galã de 55 anos faz fama na televisão interpretando profissionais da saúde desde a série 'Plantão Médico', dos anos 1990
A revista americana People revelou nesta terça-feira, 27, que o ator Noah Wyle foi o escolhido como o “homem mais sexy do mundo” de 2026, após fazer sucesso como protagonista da série médica The Pitt, pela qual já conquistou quatro estatuetas do Emmy. O astro tem 55 anos e fez carreira na televisão, tendo primeiro ganhado destaque no procedural Plantão Médico entre 1994 e 2009.
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Wyle disse à revista que foi convencido a aceitar o título sensual pela esposa, Sara. “A princípio, achei que o convite fosse uma pegadinha. Nem em um milhão de anos teria imaginado que essa honra cairia sobre mim”, contou.
Em 2025, o escolhido foi o galã Jonathan Bailey, de Wicked, primeiro homem abertamente gay a receber a láurea. A lista é extensa e contempla 37 homens homenageados de 1985 para cá. Depois do pioneiro Mel Gibson, astros como Tom Cruise, Patrick Swayze, Brad Pitt, Harrison Ford, Denzel Washington, Jude Law, Chris Hemsworth e Michael B. Jordan foram alguns dos citados.
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