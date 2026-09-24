No Salgueiro, Zezé Motta reencontra Xica da Silva 50 anos depois

A Acadêmicos do Salgueiro lançou, na noite desta quarta-feira, 23, uma versão do seu samba-enredo para o Carnaval de 2027, com a participação da atriz Zezé Motta, 82, que eternizou Xica da Silva no cinema há 50 anos. Para o próximo ano, a escola de samba promete fazer uma releitura da trajetória de uma das entidades mais célebres da cultura brasileira a partir do enredo Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História.

No registro compartilhado pela escola, Zezé iniciou declamando um poema que introduz a narrativa do samba. Logo na sequência, a artista canta o refrão ao lado do atual intérprete, Igor Sorriso.

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