No Rock in Rio, Giovanna Antonelli fala sobre filho seguir carreira de ator
Pietro Antonelli, filho da atriz com Murilo Benício, estreou em 'Quem Ama Cuida'
A atriz Giovanna Antonelli falou sobre a estreia do filho, Pietro Antonelli, na carreira de ator. Filho da artista com Murilo Benício, o jovem estreou em Quem Ama Cuida. Giovanna esteve no Rock in Rio neste sábado, 12, e contou como enxerga a trajetória do filho. “Quando eu vejo o meu filho, eu não consigo olhar com o olhar de atriz. Eu olho com o olhar de mãe, com orgulho. Então, eu admiro muito o Pietro, o profissionalismo, a disciplina, a cara dele, a dedicação. Eu olho para ele e lembro de quando comecei. Lembro dos meus sonhos e dessa vontade de realizar”, afirmou.
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