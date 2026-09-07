No Rock in Rio, Eduardo Leite comenta título de ‘solteiro mais cobiçado do país’

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve presente no quarto dia de shows do Rock in Rio nesta segunda-feira, 7. Em entrevista exclusiva à coluna GENTE, o político do Partido Social Democrático (PSD) falou a respeito de sua nova fase como solteiro e sobre as atrações que quer ver no festival — com destaque para a cantora islandesa Laufey.

“Estou aqui como pessoa física para curtir uma cantora islandesa que gosto muito, a Laufey”, disse, indicando que, ao menos para Leite, a artista deixa até Elton John no chinelo. “Já tive oportunidade de assistir Elton John em outro show. Claro que vou acompanhar hoje, mas a novidade vai ser a cantora islandesa”, completou.

Solteiro após terminar seu casamento com o médico Thalis Bolzan, Eduardo comentou a nova fase e rejeitou o rótulo de solteiro mais cobiçado do país. “Estou distante de ser o solteiro mais cobiçado. Tenho um enorme carinho pelo Thalis, um respeito enorme. Como acontece em qualquer relacionamento, tem um momento em que a gente toma uma decisão”, aponta, antes de finalizar: “Não tenho a pretensão de ser cobiçado por absolutamente ninguém”.

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