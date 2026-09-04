No Rock in Rio do Jeans, estilista fala de peças ‘montadas e desmontadas’

A edição de 2026 do Rock in Rio iniciou nesta sexta-feira, 4, levando milhares de pessoas à Cidade do Rock. Como é praxe nos festivais, o público presente se organizou para chegar com looks caprichados, e a tendência dessa vez foram as calças jeans.

A coluna GENTE confirmou a impressão em entrevista com o estilista da C&A, Gustavo Silvestre, que destacou como a peça tem chamado a atenção no evento. “Rock in Rio e jeans é um casamento perfeito. Quando você pensa no festival, acho que a primeira coisa que vem à mente é um jeans, seja shorts, calça, jaqueta”, explicou.

Falando do estande da C&A, Silvestre apresentou as peças jeans exclusivas que a marca está comercializando no evento, apontando a tendência do upcycling. “São peças que a gente reaproveitou vários jeans que a C&A tinha no acervo, desmontou e remontou novamente”, apontou. “Esse jeans foi desfeito, desfibrado, o fio foi feito de novo, e esse fio virou um jeans novo”, completou.

O processo é todo feito no Brasil e apresenta uma tendência cada vez mais forte da moda de focar na preocupação ambiental, visando um mundo mais sustentável.

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