No Rock in Rio, Deborah Secco abre o jogo sobre futuro da carreira

Deborah Secco está revendo as prioridades profissionais para acompanhar o crescimento da filha, Maria Flor, de 10 anos. A atriz revelou que pretende reduzir o ritmo de trabalho para aproveitar os últimos anos da infância da menina. “Estou procurando trabalhos que me deem mais dias livres, porque a Maria está com 10. Daqui a cinco anos não vai ter esse grudinho mais comigo, então eu tenho que aproveitar”, afirmou durante o Rock in Rio.

Sem planos de parar, Débora explicou que quer selecionar melhor os projetos. “Ficar longe dela não é uma possibilidade agora. Acho que eles crescem muito rápido e eu trabalho há muitos anos, né? Eu faço 39 anos de carreira esse ano. São muitos anos trabalhando. Acho que agora é hora de priorizar um pouquinho a Maria, tá crescendo, quero aproveitar esse restinho de infância”, disse.

A atriz ainda reforçou que continuará trabalhando, mas em um ritmo diferente. “Eu trabalho muito ainda, mas acho que menos do que eu trabalhava”, declarou. Além da carreira artística, Débora contou que administra sete empresas e concilia trabalhos publicitários com a vida pessoal.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade