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Cultura

Fora do ar, Danielle Winits cutuca novelas tradicionais de olho em novo formato

Atriz está em novela vertical do Globoplay

Por Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 22h44 | Atualizado em 7 set 2026, 00h07
Mulher loira de óculos escuros e brincos de corrente, com lábios volumosos, sorri levemente sob luz vermelha intensa. Um homem aparece desfocado ao fundo
Danielle Winits no Rock in Rio (Giovanna Fraguito/VEJA)
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Fora do ar desde Família É Tudo (2024), Danielle Winits parece disposta a não esperar pela próxima novela para continuar trabalhando. Durante o Rock in Rio, a atriz defendeu as novelas verticais como uma nova frente para os atores e fez um aceno às transformações do mercado, especialmente aos formatos que escapam do modelo tradicional.

“Acho muito importante que nós, atores, estejamos dispostos a entrar nesse novo lugar, nessas novas possibilidades”, afirmou. Na avaliação de Winits, a novidade também ganha pontos pela velocidade. “Foi um trabalho rápido, porque é rápido. Uma feitura mais dinâmica”, disse.

Enquanto não consegue um espaço no velho formato de capítulos longos e meses de gravação, Danielle vem recorrendo a outros modelos para não ficar parada. Além da novela vertical Eu Não Era Louca, Era Casada, está no teatro, tem série no Globoplay e Farofeiros 3 a caminho dos cinemas. “A gente está sempre buscando, como artista, novos lugares”, afirmou.

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