Fora do ar, Danielle Winits cutuca novelas tradicionais de olho em novo formato

Fora do ar desde Família É Tudo (2024), Danielle Winits parece disposta a não esperar pela próxima novela para continuar trabalhando. Durante o Rock in Rio, a atriz defendeu as novelas verticais como uma nova frente para os atores e fez um aceno às transformações do mercado, especialmente aos formatos que escapam do modelo tradicional.

“Acho muito importante que nós, atores, estejamos dispostos a entrar nesse novo lugar, nessas novas possibilidades”, afirmou. Na avaliação de Winits, a novidade também ganha pontos pela velocidade. “Foi um trabalho rápido, porque é rápido. Uma feitura mais dinâmica”, disse.

Enquanto não consegue um espaço no velho formato de capítulos longos e meses de gravação, Danielle vem recorrendo a outros modelos para não ficar parada. Além da novela vertical Eu Não Era Louca, Era Casada, está no teatro, tem série no Globoplay e Farofeiros 3 a caminho dos cinemas. “A gente está sempre buscando, como artista, novos lugares”, afirmou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)