‘No meu tempo, eu era melhor’: Fabrício Carpinejar aborda a nostalgia em novo livro

Fabrício Carpinejar lança em breve seu mais novo livro, No Meu Tempo, Eu Era Melhor, pelo selo Bertrand Brasil. Com prefácio do romancista nonagenário Ignácio de Loyola Brandão, a obra tem 500 páginas e 180 textos, em que o autor descreve a nostalgia que acomete as gerações nascidas nos anos 1970 e 1980 e como isso se reflete nas gerações atuais, que buscam resgatar aparelhos analógicos.

“Na contramão da modernidade, os jovens querem novamente os fios, querem uma âncora, uma experiência particular, só sua, que não seja imposta por tendências do momento ou playlists do streaming. Vêm resgatando câmeras velhas, iPods, Walkmen, fones com fio e vinis. Recupero a atmosfera dessa última geração analógica, tento decifrá-la, entender o apego que tem da sua cidade e dos seus pais, e como se comporta na substituição do ideal de amor por toda a vida pela paz inegociável. “, explica Carpinejar a VEJA.

Com 15.000 exemplares, o livro sai em pré-venda no começo de outubro e chega às livrarias em novembro. Outros lançamentos recentes de Carpinejar são Depois é nunca, Manual do luto, Se eu soubesse e Deixe ir, todos publicados pela Bertrand.

Confira a capa do livro No Meu Tempo, Eu Era Melhor:

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