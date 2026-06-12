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Cultura

No Dia dos Namorados, Virginia recebe flores na cama e Vini Jr reage

A influenciadora está nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 17h54 | Atualizado em 13 jun 2026, 11h29
Montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher loira com rabo de cavalo, vestindo regata branca com bandeira do Brasil e calça jeans clara, deitada na cama com os pés para cima, ao lado de uma caixa oval preta cheia de rosas vermelhas e uma caixinha de anel. À direita, a mesma mulher, com maquiagem leve e brincos, sorri para a câmera, apoiando o rosto na mão, com a caixa de rosas em primeiro plano
Virginia e o presente de dia dos namorados -  (./Instagram)
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O clima parece que está romântico para Virginia em plena Copa do Mundo, na qual estreia como repórter da TV Globo. A influenciadora recebeu uma cesta com centenas de rosas vermelhas e fez questão de posar com o presente na cama do hotel, no qual está hospedada em Nova York. Aumentando as especulações de um possível retorno, Vini Jr comentou com um emoji de coração.

Os comentários na sequência, claro, foram todos para comemorar a possível volta dos dois. Vini segue concentrado junto à Seleção, que faz sua estreia nos gramados neste sábado, na partida contra o Marrocos.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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