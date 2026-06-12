No Dia dos Namorados, Virginia recebe flores na cama e Vini Jr reage

O clima parece que está romântico para Virginia em plena Copa do Mundo, na qual estreia como repórter da TV Globo. A influenciadora recebeu uma cesta com centenas de rosas vermelhas e fez questão de posar com o presente na cama do hotel, no qual está hospedada em Nova York. Aumentando as especulações de um possível retorno, Vini Jr comentou com um emoji de coração.

Os comentários na sequência, claro, foram todos para comemorar a possível volta dos dois. Vini segue concentrado junto à Seleção, que faz sua estreia nos gramados neste sábado, na partida contra o Marrocos.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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