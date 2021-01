No centenário de Patricia Highsmith, 3 adaptações afiadas de sua obra

Há exatos 100 anos, em 19 de janeiro de 1921, nascia Patricia Highsmith, uma das mais importantes escritoras de thrillers criminais psicológicos dos Estados Unidos. Suas obras, que contavam com textos afiados, diálogos ágeis e vívidas descrições, rapidamente despertaram o interesse de cineastas. Strangers on a Train, seu livro de estreia, de 1950, teve seus direitos de adaptação para o cinema comprados imediatamente após o lançamento por ninguém menos do que Alfred Hitcock – e transformados no longa Pacto Sinistro, lançado no ano seguinte.

Nos anos posteriores, outras obras também ganharam versões para o cinema, sempre apresentando personagens dúbios e tramas instigantes que mantinham o suspense do início ao fim. De todos os seus personagens, Tom Ripley foi o mais notável e prolífico, rendendo diversos livros. Ripley era descrito por Highsmith como “um cara amoral simpático desprovido do sentimento de culpa”, e entrou para o rol de grandes personagens da literatura, tal como Sherlock Holmes o foi para Conan Doyle e Hercule Poirot, para Agatha Christie. No cinema, a obra O Talentoso Ripley, de 1955, ganhou uma clássica adaptação em O Sol por Testemunha (1960, com o francês Alain Delon no papel, e outra não menos elogiável com Matt Damon, em 1999). A seguir, relembre três grandes adaptações dos livros de Highsmith para os cinemas.

Pacto Sinistro, 1951

A primeira adaptação da obra de Patricia Highsmith se tornaria um clássico instantâneo do diretor Alfred Hitcock. No enredo, após o tenista Haines não conseguir a assinatura do divórcio de sua mulher, Miriam, ele conhece em um trem o psicopata Bruno Antony e o contrata para assassinar a esposa. Em troca, Haines se compromete a matar o pai de Bruno.

O Talentoso Ripley, 1999

Terceiro romance de Patricia, O Talentoso Sr. Ripley, de 1955, ganhou em 1999 uma adaptação estrelada por Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman. No enredo, Tom Ripley tem o dom de imitar à perfeição a voz, a assinatura e os trejeitos das pessoas. Em uma viagem à Europa, conhece Dickie e sua namorada Marge. Após alguns desentendimentos, Ripley mata Dickie e assume sua identidade. Com excelentes atuações, o filme obteve cinco indicações ao Oscar.

Carol, 2015

Baseado no livro The Price of Salt, de 1952, o filme traz Cate Blanchett e Rooney Mara como protagonistas, e recebeu seis indicações ao Oscar. O enredo é ambientado na Nova York dos anos 1950. Cate interpreta Carol Aird, mulher madura que está saindo de um casamento infeliz e se vê apaixonada pela jovem Therese Belivet, vivida por Rooney. Quando o ex-marido descobre que Carol está tendo um romance lésbico, ele ameaça pedir a guarda da filha do casal se ela não se afastar da outra mulher.