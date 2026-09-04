Nina de Pádua retorna à Globo 21 anos após deixar emissora

Nina de Pádua está de volta à Globo após 21 anos longe da emissora. Aos 70 anos, a atriz fará uma participação especial em Quem Ama Cuida, novela das 9 escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Ela interpretará a magistrada responsável pelo julgamento de Ademir, vivido por Dan Stulbach, que enfrenta acusações de assédio sexual na trama.

Segundo Nina, o convite chegou de surpresa e marcou seu reencontro com a Globo desde Alma Gêmea (2005), outra novela de Walcyr Carrasco. Em tom bem-humorado, a atriz antecipou que será rigorosa com o personagem. “Estou muito feliz por poder ferrar o Ademir. Ainda mais que eu era tenista, então, tenho dupla vontade de acabar com a raça dele”, brincou.

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Ao falar sobre a construção da personagem, Nina mencionou ministras do Superior Tribunal Federal (STF). “Até me compararam à ministra Cármen Lúcia, mas acredito que não. Estou mais para Rosa Weber”.

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Antes de retornar à Globo, Nina passou nove anos na Record, onde atuou em produções como Chamas da Vida (2008), Balacobaco (2012) e Os Dez Mandamentos (2016). Atualmente, mantém carreira principalmente no teatro.