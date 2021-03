Nike processa artistas por ‘tênis do Satanás’ com sangue humano

O controverso lançamento do “tênis do Satanás”, calçado que contém uma gota de sangue humano nas solas, foi parar nos tribunais. A Nike decidiu processar o coletivo de arte MSCHF pela criação em parceria com rapper Lil Nas X, um modelo Nike Air Max 97s modificado. Segundo os artistas, os 666 pares (uma óbvia referência ao número da besta) se esgotaram menos de um minuto após serem colocados à venda.

A Nike informou em um processo no tribunal no Distrito Leste de Nova York que não aprova nem autoriza o lançamento, segundo informações do New York Times. “A MSCHF e seus sapatos do Satanás não autorizados provavelmente causarão confusão e criarão uma associação errônea entre os produtos MSCHF e a Nike”, informou a empresa americana de material esportivo.

“Na verdade, já há evidências de confusão significativas ocorrendo no mercado, incluindo ligações para boicotar a Nike em resposta ao lançamento dos sapatos de Satanás da MSCHF, com base na crença equivocada de que a Nike autorizou ou aprovou este produto”, prossegue a marca.

O calçado foi lançado após a estreia do clipe da música MONTERO (Call Me By Your Name), de Lil Nas X. Na gravação, o rapper de 21 anos é visto escorregando por um poste de stripper do céu ao inferno, vestindo o par de tênis, e até fazendo dancinha no colo de Satanás. Os calçados, que apresentam a inscrição bíblica “Lucas 10:18” — “Vi Satanás cair do céu como um raio” — nas laterais, foi colocado à venda por um preço igualmente diabólico: 1.018 dólares ou 5.700 reais, na cotação atual.

Logo após o lançamento, ainda antes de abrir o processo, a Nike se apressou para dizer que não tinha nada a ver com a ação. Por outro lado, a Igreja do Satan, nos Estados Unidos, obviamente, apoiou o lançamento. Se a intenção era causar entre os adultos, Lil Nas X conseguiu. A conservadora governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, levou o clipe a sério e fez um alerta: “Você sabe o que é mais exclusivo? Sua alma eterna dada por Deus. Estamos em uma luta pela alma da nossa nação. Precisamos lutar muito. E precisamos lutar com inteligência. Temos que vencer”.

