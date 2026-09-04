Nicole Bahls não foge das polêmicas, vai até elas: Rock in Rio
Influenciadora falou à coluna GENTE nesta sexta-feira, 4
Nicole Bahls não foge das polêmicas. Ao ser abordada por Antonia Fontenelle na área VIP na noite desta sexta-feira, 4 no Rock in Rio, ela posou para fotos e conversou. Depois, para a coluna GENTE, Nicole declarou: “Eu acho que ela é autêntica. Apesar das coisas que fala, ela parece que não faz tipo”.
Um outro assunto também abordado com Nicole foi sobre a Escola de Samba Tradição ter tirado a homenagem que faria a ela no próximo carnaval. “Nós conversamos e chegamos à conclusão que não daria para manter o enredo por causa da minha agenda de trabalho”, disse. Em relação aos famosos que costumam emprestar o nome para seus animais criados em uma fazenda no Rio, Nicole contou que acaba de fazer uma homenagem a Ana Hickmann para uma pavôa. “Ela adorou e prometeu acompanhar o crescimento dela”, completou.
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