Nicolas Cage e David O. Russell unem forças para filme sobre um ícone do esporte

O streaming Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 6, que lançará o filme Madden com exclusividade em 18 de novembro. O longa-metragem é dirigido pelo indicado ao Oscar David O. Russell e tem Nicolas Cage no papel principal de John Madden, o treinador de futebol americano que venceu um Super Bowl em 1976 ao guiar o time Oakland Raiders, transformou-se em comentarista esportivo e ainda construiu um império no mundo dos videogames como rosto da franquia Madden NFL.

Madden foca não só no treinador, com em sua parceria com o técnico Al Davis, interpretado pelo vencedor do Oscar Christian Bale. A amizade entre ambos começou quando Davis contratou o esportista para treinar os Raiders e persistiu ao longo das décadas.

O elenco ainda conta com Kathryn Hahn como a esposa de Madden, Virginia. Outros nomes de destaque são Sienna Miller, John Mulaney e Shane Gillis.

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Um dos cineastas mais prolíficos da década passada, Russell está por trás de O Vencedor (2010), O Lado Bom da Vida (2012), Trapaça (2013) e Joy: O Nome do Sucesso (2015). Seu último filme, Amsterdam (2022), reuniu um elenco de peso, com Margot Robbie e Taylor Swift, mas foi fracasso de público e crítica. Madden é sua chance de voltar às graças dos espectadores.

Cage, por sua vez, conseguiu reerguer sua carreira após anos limitado a filmes de baixo orçamento. Ele estrelou um dos grandes sucessos de terror de 2025, Longlegs, e, em maio, protagonizou a série Spider-Noir como uma versão mais velha e sombria do Homem-Aranha, que desbrava as vielas de Nova York nos perigosos idos dos anos 1930.

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