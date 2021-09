Nick Cave lançará livro sobre a morte do filho de 15 anos

O cantor de rock australiano Nick Cave lançará um livro sobre os anos que sucederam a trágica morte de seu filho, Arthur, de 15 anos, em 2015. A publicação, intitulada Faith, Hope e Carnage, será baseada em 40 horas de entrevista que Cave deu para o jornalista Sean O’Hagan, do periódico britânico Observer. O lançamento está previsto para o outono americano de 2022.

Fruto do relacionamento com Susie Bick, o filho do casal morreu ao cair de um penhasco, na cidade de Brighton, Reino Unido, após experimentar LSD. O cantor havia falado pouquíssimas vezes sobre o acidente e o novo livro é fruto de um período de reflexões geradas durante o isolamento decorrente da pandemia de Covid-19.

“Este é um livro de conversas íntimas e muitas vezes surpreendentes nas quais Nick Cave fala honestamente sobre sua vida, sua música e a transformação dramática de ambos causada por essa tragédia pessoal”, disse O’Hagan. Ainda segundo o jornalista, que conhece Cave há trinta anos, Faith, Hope e Carnage trará uma perspectiva profunda da mente de “um dos artistas mais originais e desafiadores de nosso tempo — bem como irá explorar a complexa dinâmica entre fé e dúvida que sustenta seu trabalho”.