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Cultura

Niara tem alta do hospital: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 28/09

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 06h00
Niara e Alika em 'A Nobreza do Amor', novela das 6 da Globo
Niara e Alika em 'A Nobreza do Amor', novela das 6 da Globo (TV Globo/Reprodução)
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Niara tem alta do hospital: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 28/09 Priorize VEJA no Google
Capítulo 159 – segunda-feira, 28
Mirinho afirma a Graça e Ana Maria que ele tocará os negócios de Casemiro. Ana Maria não gosta da atitude de Mirinho e diz a Graça que a vontade de Casemiro deveria ser respeitada. Tonho se preocupa com o destino do engenho. José escreve para Teresa a caminho de Batanga. Binta e Jawari pressionam Campbell por um novo acordo com Batanga. Januário se declara para Ana Maria. Alika permite que Omar arranje novamente os preparativos para sua viagem. Mirinho anuncia a Tonho que venderá o engenho. Tonho garante a Dona Menina, Januário e os demais que não ficarão sem terra. Niara tem alta do hospital. Um homem armado entra no armazém de Miguel, que acaba provocando um acidente.
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