Niara se preocupa: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 19
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 125 – quarta-feira, 19
Virgínia garante que Mirinho será seu marido. Kênia reclama de Binta com Chinua. Chinua confronta Pascoal. Campbell e Binta se estranham, e Jendal nota. Niara se preocupa com a demora de Alika em voltar do engenho. Omar sente ao ver Tonho muito próximo de Alika, trabalhando juntos em suas terras. Alika ajuda Rosa, e Tonho admira a amada. Ana Maria se diverte com Manoel, e Caetana comemora. Salma sofre com a proximidade de sua união com Fuad. José aconselha Alika a pensar melhor sobre sua relação com Tonho, a fim de proteger sua missão em Batanga. Jendal se prepara para oficializar o casamento com Binta. Sebastião tira uma foto de Alika.