Niara conforta Alika: confira resumo de A Nobreza do Amor neste sábado, 8
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 116 – sábado, 8
Tonho se sente excluído diante da conversa de Alika e Omar, e decide deixar a casa da amada. Niara conforta Alika. Mirinho comenta com Casemiro e Graça que Omar parece interessado em Lúcia/Alika. Sebastião conta a Virgínia que Viriato deverá ser absolvido pela igreja. Dona Menina aconselha Tonho a não desistir de seu amor por Lúcia/Alika. Maria Helena lembra de sua história de amor com Murilo. Jendal ameaça afastar Kênia de Batanga, e Binta vibra. Sebastião ouve quando Omar afirma a Onildo que Alika não pode se casar com Tonho porque é uma princesa.