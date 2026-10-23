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Cultura

Ney Matogrosso fala sobre conversa com Xuxa após troca de farpas

Desentendimento envolvia críticas à idade e às roupas usadas nos palcos

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 16h28
Ney Matogrosso
Ney Matogrosso (Wagner Meier/Getty Images)
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Ney Matogrosso fala sobre conversa com Xuxa após troca de farpas Priorize VEJA no Google

O cantor Ney Matogrosso, 85, afirmou que conversou com Xuxa após um desentendimento que ocorreu em agosto deste ano, após ter sido citado pela apresentadora como um exemplo de pessoa mais velha que ainda sobe aos palcos. Em julho, a apresentadora se comparou ao cantor ao falar sobre como o público interpreta as roupas de cada um.

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“Não é uma crítica — porque amo o Ney Matogrosso de paixão —, mas a gente o vê com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança, e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Eles veem uma mulher e falam: ‘Olha que ridícula!”, disse Xuxa na época. Ao que Ney respondeu: “Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe? (…) Não vou tocar mais nesse assunto. Não vou falar o que vi ali que achei errado”.

Durante uma entrevista recente, o cantor revelou que conversou e se entendeu com a apresentadora após a troca de farpas. “Ela disse: ‘Ai, Ney, você me desculpa, eu falo demais’. Eu disse que não tinha problema, mas que as pessoas estavam achando que a gente está em guerra. Eu não estava em guerra com ela, nem ela comigo. Pronto, já resolvemos tudo”, disse ele.

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TAGS:
Gente
Ney Matogrosso
Xuxa
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