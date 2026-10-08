Ney Matogrosso explica aversão ao casamento: ‘Gosto da sem-vergonhice’

Famoso por paixões intensas, como a que viveu com Cazuza, o cantor Ney Matogrosso rejeita a ideia de casamento, e afirma que é mais alinhado ao status de solteiro quando se trata de relações amorosas. Em entrevista ao jornal Extra, o ícone da MPB falou sobre como enxerga o amor e disse adorar o que definiu como “sem-vergonhice”

“Não suporto casamento. Gosto de namorar. Aliança no dedo? Deus que me livre. Nunca quis. Não gosto dessa situação, de ter que dar satisfação o tempo todo, porque eu enjoo. Acho que todo mundo enjoa, não só eu. Sempre gostei da safadeza, e gosto ainda da sem-vergonhice”, afirmou o artista de 85 anos.

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