Ney Matogrosso cancela shows por causa de cirurgia

Ney Matogrosso cancelou show após passar por uma cirurgia. Ele faria uma apresentação em Tiradentes, Minas Gerais, no sábado, 24, mas, por restrição médica, precisou adiar. O cantor foi aconselhada a ficar um mês sem trabalhar. O evento foi remarcado para 27 de fevereiro.

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Aos 85 anos, o cantor segue fazendo uma maratona de shows. Não foi revelado por ele qual o procedimento pelo qual. “Fiz uma pequena cirurgia e o médico me proibiu de trabalhar nesse próximo mês. Não é nada grave, mas é uma coisa demoradinha e que já está começando a consertar, mas ainda não está consertado”, disse.