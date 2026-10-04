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Cultura

Ney Matogrosso admite estar ‘apreensivo’ neste domingo de eleição

Cantor de 85 anos falou com VEJA instantes antes da estreia do documentário 'Por Trás das Máscaras' no Festival do Rio

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 12h12
Cantor Ney Matogrosso em palco, usando roupa dourada brilhante e touca, cantando com microfone na mão e boca aberta. Ao fundo, músicos e projeção de imagens em tons alaranjados
Ney Matogrosso (Leco Viana/alamy/fotoarena/.)
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Ney Matogrosso admite estar ‘apreensivo’ neste domingo de eleição Priorize VEJA no Google

Um dos talentos mais emblemáticos e transgressivos da música popular brasileira, Ney Matogrosso passou a noite da véspera da eleição presidencial no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, onde aconteceu a estreia do documentário Ney por Trás das Máscaras, de Esmir Filho, sobre os preparativos do astro para o desfile da Imperatriz Leopoldinense em sua homenagem no carnaval de 2025.

Em breve entrevista a VEJA antes da exibição — parte do Festival do Rio —, o cantor foi questionado sobre a eleição presidencial que aconteceria horas depois. Lacônico, não declarou sua predileção, mas admitiu: “Estou apreensivo“.

Para além disso, Ney ponderou sobre o resultado de tanta autorreflexão após o lançamento da cinebiografia Homem com H (2025), também dirigida por Filho, e os bastidores do documentário: “Olha, eu não tenho essa meta de aprender nada comigo, apenas de expor o máximo possível para que as pessoas tentem me entender, me vejam, sabe. Eu não sou problemático com minhas intimidades, não sou. Quando me propõem uma ideia dessas, deixo tudo aberto, e aí podem abordar o que quiser”. Segundo ele, não há diferença entre abrir o lar para uma equipe de filmagem e subir ao palco sob vestes extravagantes, “porque quem vai pro palco é esse aqui”, pontuou.

Por fim, quanto a uma mensagem por trás do novo projeto, apenas afirma: “Espero que o público tire bom proveito de minha experiência humana passando aqui pela Terra”.

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Turnê de 85 anos 

Para além do filme, Ney também se prepara para voltar aos palcos com a turnê 85 Anos de Ousadia. Ela começa em 30 de janeiro de 2027 em São Paulo, no Nubank Parque, e então segue para Curitiba em 3 de abril, na Arena da Baixada. A próxima parada é Recife, em 17 de abril, no Classic Hall. Belo Horizonte recebe o show em 1º de maio, na Esplanada do Mineirão, e, por hora, a parada final é o Rio de Janeiro, onde Ney comandará o Maracanã em 18 de dezembro.

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