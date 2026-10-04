Ney Matogrosso admite estar ‘apreensivo’ neste domingo de eleição

Um dos talentos mais emblemáticos e transgressivos da música popular brasileira, Ney Matogrosso passou a noite da véspera da eleição presidencial no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, onde aconteceu a estreia do documentário Ney por Trás das Máscaras, de Esmir Filho, sobre os preparativos do astro para o desfile da Imperatriz Leopoldinense em sua homenagem no carnaval de 2025.

Em breve entrevista a VEJA antes da exibição — parte do Festival do Rio —, o cantor foi questionado sobre a eleição presidencial que aconteceria horas depois. Lacônico, não declarou sua predileção, mas admitiu: “Estou apreensivo“.

Para além disso, Ney ponderou sobre o resultado de tanta autorreflexão após o lançamento da cinebiografia Homem com H (2025), também dirigida por Filho, e os bastidores do documentário: “Olha, eu não tenho essa meta de aprender nada comigo, apenas de expor o máximo possível para que as pessoas tentem me entender, me vejam, sabe. Eu não sou problemático com minhas intimidades, não sou. Quando me propõem uma ideia dessas, deixo tudo aberto, e aí podem abordar o que quiser”. Segundo ele, não há diferença entre abrir o lar para uma equipe de filmagem e subir ao palco sob vestes extravagantes, “porque quem vai pro palco é esse aqui”, pontuou.

Por fim, quanto a uma mensagem por trás do novo projeto, apenas afirma: “Espero que o público tire bom proveito de minha experiência humana passando aqui pela Terra”.

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Turnê de 85 anos

Para além do filme, Ney também se prepara para voltar aos palcos com a turnê 85 Anos de Ousadia. Ela começa em 30 de janeiro de 2027 em São Paulo, no Nubank Parque, e então segue para Curitiba em 3 de abril, na Arena da Baixada. A próxima parada é Recife, em 17 de abril, no Classic Hall. Belo Horizonte recebe o show em 1º de maio, na Esplanada do Mineirão, e, por hora, a parada final é o Rio de Janeiro, onde Ney comandará o Maracanã em 18 de dezembro.

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