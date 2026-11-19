O cantor Netinho de Paula, 56, falou sobre o diagnóstico de câncer na tireoide e o medo de morrer cedo. O ex-vocalista do Negritude Júnior relembrou a morte da mãe, aos 33 anos, quando ele tinha apenas 11, e contou que a perda influenciou sua maneira de encarar a vida. “Já estou no lucro há um tempo. Não tenho medo de nada. Minha mãe morreu eu tinha 11 anos, ela morreu com 33 anos. Sempre achei que eu ia morrer cedo. Para quem achava que ia morrer com 30. Por que eu tive sete filhos? Fiz tudo o que eu tinha para fazer?”, afirmou.

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Embora o tumor não fosse considerado agressivo, a cirurgia para sua retirada apresentava o risco de comprometer a voz do artista. Netinho passou pela operação em 7 de outubro e, uma semana depois, recebeu dos médicos a notícia de que estava curado. Ele ainda se recupera dos efeitos do procedimento sobre a voz.