Netflix vai adaptar livro clássico do autor de ‘Ainda Estou Aqui’
Plataforma divulgou o projeto durante a Flip 2026
Livro de 1982, Feliz Ano Velho, do autor Marcelo Rubens Paiva, vai virar série na Netflix, com produção da Amaia e da O2 Filmes. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 24, para a imprensa durante a festa literária de Paraty (Flip), da qual a plataforma é patrocinadora, reforçando os laços do streaming com a literatura.
A obra amplamente conhecida acompanha a transformação da vida do autor após um acidente aos 20 anos de idade que o deixou tetraplégico. Paiva voltou aos holofotes recentemente com a bem-sucedida versão cinematográfica do livro Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles, vencedor do Oscar no ano passado. Na trama, ele narra a luta de sua mãe, Eunice Paiva, para criar cinco filhos após o assassinato de seu marido, Rubens, pela ditadura militar.
“Feliz Ano Velho já virou peça, musical, ópera e agora, finalmente, essa obra tão importante para a cultura brasileira será levada ao streaming”, disse Marcelo Rubens Paiva à imprensa via vídeo. “Estou muito empolgado por ver mais um casamento entre a literatura e o audiovisual brasileiro que leva nossas histórias das páginas às telas.”
“O Marcelo nos mostrou que a vida dele e da família Paiva são histórias brasileiras e que impactam a nossa sociedade. A luta da mãe dele impactou o nosso país”, disse Haná Vaisman, Líder de Séries de Ficção da Netflix Brasil.
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