Netflix terá canal linear na TV francesa a partir deste mês

A Netflix escolheu a França para testar o Netflix Direct, seu primeiro canal linear na televisão, que estreou de maneira restrita na quinta-feira, 5, e deve ser expandido no país até o início de dezembro, conforme divulgado pela Variety. A novidade funcionará como uma espécie de canal pago, com uma programação diária definida, que poderá ser acessada pelos assinantes por enquanto apenas através de televisores com tecnologia smart e conversores.

Em seu site, a empresa afirmou que “muitos espectadores gostam da ideia de uma programação que não exija deles a escolha do que assistir”, e atribuiu a escolha da França ao consumo da TV tradicional no país. “Se você estiver sem inspiração ou experimentando a Netflix pela primeira vez, é possível deixar-se guiar sem precisar escolher um programa específico, e ser surpreendido pela diversidade do catálogo da Netflix”, disse a empresa em comunicado à Variety.

Essa é a primeira investida da gigante do streaming em uma programação linear, um possível caminho para diversificar os negócios. A estratégia é inversa a de alguns canais pagos, como Fox e HBO, que expandiram a programação para o streaming. Até o momento, não há previsão de testes em outros países.