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Cultura

Netflix tentou incluir Andreas von Richthofen em documentário sobre Suzane; entenda

Filho mais novo de Manfred e Marísia vive recluso desde o acontecimento

Por Flávio Monteiro 12 nov 2026, 16h31 | Atualizado em 12 nov 2026, 17h41
Andreas von Richthofen, irmão de Suzane von Richthofen
Andreas von Richthofen (William Kury/Radio Bandeirantes/VEJA)
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Netflix tentou incluir Andreas von Richthofen em documentário sobre Suzane; entenda Priorize VEJA no Google

Andreas von Richthofen foi procurado pela Netflix para participar do controverso documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, que aborda o assassinato de seus pais, Manfred e Marísia. De acordo com a diretora da obra, Lygia M. Barbosa, o irmão de Suzane optou por permanecer afastado.

“Entramos em contato com o Andreas, sem câmera, para entender se ele gostaria de falar, mas ficou claro que ele preferia permanecer recluso”, afirmou a cineasta. O documentário foi lançado na quarta-feira, 11, e foi alvo de críticas, principalmente após a informação de que Suzane, condenada pelo assassinato dos pais, teria ganhado R$ 500 mil para participar da obra.

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TAGS:
Gente
Netflix
Suzane Von Richthofen
true crime
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