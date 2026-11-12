Netflix tentou incluir Andreas von Richthofen em documentário sobre Suzane; entenda
Filho mais novo de Manfred e Marísia vive recluso desde o acontecimento
Andreas von Richthofen foi procurado pela Netflix para participar do controverso documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, que aborda o assassinato de seus pais, Manfred e Marísia. De acordo com a diretora da obra, Lygia M. Barbosa, o irmão de Suzane optou por permanecer afastado.
“Entramos em contato com o Andreas, sem câmera, para entender se ele gostaria de falar, mas ficou claro que ele preferia permanecer recluso”, afirmou a cineasta. O documentário foi lançado na quarta-feira, 11, e foi alvo de críticas, principalmente após a informação de que Suzane, condenada pelo assassinato dos pais, teria ganhado R$ 500 mil para participar da obra.
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