Netflix lidera no Globo de Ouro; veja onde assistir aos indicados

As plataformas de streaming ganharam nova relevância no ano passado, quando se tornaram a grande fonte de entretenimento para boa parte da população mundial. Com a pandemia, os cinemas permaneceram meses fechados e, desde que retornaram, ainda nadam contra a maré já que os lançamentos mais esperados foram adiados pelos estúdios. Como reflexo desse movimento, Netflix e outras plataformas on-line despontaram entre os principais indicados do Globo de Ouro, que divulgou seus concorrentes ao prêmio nesta quarta-feira, 3. Os vencedores serão anunciados no dia 28 de fevereiro.

Confira a seguir onde assistir às séries e aos filmes indicados ao prêmio:

Melhor filme dramático

Os 7 de Chicago

Disponível na Netflix, filme de Aaron Sorkin recria julgamento célebre de ativistas em 1969. Leia mais aqui.

Mank

Disponível na Netflix, longa de David Fincher foi o mais indicado na premiação, com seis nomeações. Trama faz um mergulho nos bastidores de Cidadão Kane. Leia mais aqui.

Meu Pai

O filme com Anthony Hopkins e Olivia Colman está previsto para chegar aos cinemas no Brasil em 8 de abril. Na trama, Hopkins interpreta o pai da personagem de Olivia, que quer se mudar de Londres para Paris, mas não sabe o que fazer com o pai idoso.

Os filmes Nomadland e Promising Young Woman ainda não possuem data de estreia no Brasil.

Melhor filme cômico ou musical

Borat: Fita de Cinema Seguinte

O segundo filme com o personagem satírico Borat, vivido por Sacha Baron Cohen, está disponível no Amazon Prime Video. Leia mais aqui.

Hamilton

O aclamado musical de Lin-Manuel Miranda, gravado diretamente do palco da Broadway, está disponível no Brasil no Disney+. Leia mais sobre a biografia de Hamilton aqui.

A Festa de Formatura

O musical repleto de estrelas hollywoodianas, como Meryl Streep e Nicole Kidman, pode ser visto na Netflix. Leia mais.

Os filmes Palm Springs e Music, também indicados na categoria, ainda não foram lançados no Brasil.

Melhor série dramática

The Crown

A popular série da Netflix acompanha o reinado da atual soberana da Inglaterra, Elizabeth II. Em sua quarta temporada, a atração introduziu Diana, interpretada por Emma Corrin, indicada ao Globo de Ouro. Leia mais.

Lovecraft Country

A série da HBO, disponível na plataforma HBO Go, usa como inspiração a obra do autor H.P. Lovecraft para falar sobre os terrores do racismo. Leia mais.

The Mandalorian

Derivada da saga Star Wars, a série é um dos carros-chefes da plataforma Disney+. Leia mais.

Ozark

Outra da Netflix, Ozark, em sua terceira temporada, continua a acompanhar a história de uma família que se envolveu com um cartel de drogas. Leia mais.

Ratched

Disponível na Netflix, a série acompanha uma das enfermeiras apresentadas na trama do livro que virou filme Um Estranho no Ninho.

Melhor série musical ou cômica

Emily in Paris

Um dos títulos mais populares da Netflix no ano passado, a série vai até Paris para acompanhar a vida de uma jovem americana que entra em uma agência de marketing francesa. Leia mais.

Ted Lasso

A série cômica mostra um treinador de futebol americano que se muda para a Inglaterra para treinar um time local. Disponível no Apple TV+.

Schitt’s Creek

A série de comédia sobre uma família canadense falida abocanhou vários prêmios no Emmy no ano passado. No Brasil, a série pode ser vista pelo canal Comedy Central e pelas plataformas Paramount + e Now. Leia mais.

The Great

Baseada na história da imperatriz russa, Catarina, a Grande, a série cômica está disponível no Brasil pela plataforma Starzplay. Leia mais.

A série The Flight Attendant, também indicada nessa categoria, é exibida nos Estados Unidos pela plataforma HBO Max. Por aqui, a série ainda não está disponível.

Melhor minissérie

Normal People

Sensação da TV britânica no ano passado, a série sobre um casal de jovens amadurecendo juntos pode ser vista no Starzplay. Leia mais.

Nada Ortodoxa

O drama de uma jovem que foge de uma comunidade judaica ultraortodoxa está disponível na Netflix. Leia mais.

O Gambito da Rainha

Outro sucesso da Netflix, a minissérie conta a história de uma talentosa jovem enxadrista. Leia mais.

The Undoing

Com Nicole Kidman e Hugh Grant, a série da HBO, disponível no HBO Go, desvenda um mistério envolvendo uma família de ricaços. Leia mais.

A minissérie Small Axe, da BBC, também indicada nesta categoria, ainda não foi lançada no Brasil.