Netflix lança novo documentário sobre Russell Brand, condenado à prisão por estupro

A Netflix lança nesta sexta-feira, 13, um novo documentário sobre o astro Russell Brand, condenado a 10 anos de prisão por violência e abuso sexual nesta semana. O longa Russell Brand: Open Secret, dirigido por Olivia Isaacs, “narra a história da ascensão e da queda de Russell Brand após as acusações de crimes sexuais”.

A produção apresenta depoimentos e imagens de arquivo sobre a vida do artista e narram a investigação conduzida pelos jornais britânicos The Times e The Sunday Times e as repórteres Rosamund Urwin e Charlotte Wace. O teaser divulgado mostra que as jornalistas envolvidas no caso não perceberam inicialmente que a investigação levaria a acusações criminais.

Na última segunda-feira, 9, Brand foi sentenciado a uma década e seis meses de prisão por um crime de estupro e três agressões sexuais, tendo sido absolvido de outras duas acusações de estupro e de uma tentativa de atentado ao pudor. As alegações estão relacionada a uma série de denúncias feitas por seis mulheres entre os anos de 1999 e 2009.

A ex-namorada do comediante, Jemima Goldsmith, o acusou de “violência, controle coercitivo e abuso” durante o período em que estiveram juntos, por volta de 2014. Ela relatou que chegou a chamar a polícia para retirar Brand de sua casa durante um ” incidente violento”, mas optou por não apresentar queixa formal à época.

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Após a divulgação da sentença, Goldsmith compartilhou um longo pronunciamento nas redes sociais e afirmou estar “admirada com a coragem das mulheres que se manifestaram” e se sentindo “contente e aliviada” pelo fato de Brand ter “finalmente enfrentado a Justiça”.

“Embora a minha dor em relação a isso seja insignificante perto do que as mulheres no tribunal relataram ter sofrido, foi um período difícil que deixou marcas duradouras”, desabafou ela. Goldsmith também disse que não fala com o ex-namorado desde 2014, mas afirmou ter ajudado a equipe de jornalistas para testemunhar sobre o comportamento abusivo de Brand.

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