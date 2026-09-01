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Cultura

Netflix lança em breve documentário sobre Matthew Perry, o homem por trás de Chandler Bing

Série estreia em outubro com imagens inéditas do arquivo da família e depoimentos de pessoas próximas ao astro da série Friends

Por Ana Rita Fernandes 1 set 2026, 18h36
Matthew Perry
Matthew Perry (Walter McBride/WireImage/Getty Images)
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Netflix lança em breve documentário sobre Matthew Perry, o homem por trás de Chandler Bing Priorizar nos meus resultados Google

Chega ao catálogo da Netflix em 27 de outubro The One About Matthew Perry, série documental dividida em três episódios que irá revisitar a vida e a carreira do ator Matthew Perry, mundialmente conhecido por interpretar Chandler Bing na série Friends. O título faz uma referência direta à série, cujos episódios seguiam uma fórmula que começava com “The One…”, em expressões como “Aquele com…” ou “Aquele em que…”. Assim, The One About Matthew Perry — em português “Aquele sobre Matthew Perry”, transforma a famosa fórmula de Friends em uma homenagem ao ator que se tornou um dos rostos mais marcantes da produção. 

A produção reúne imagens inéditas do arquivo da família Perry e promete lançar um novo olhar sobre a trajetória pessoal e profissional do ator, que morreu em outubro de 2023, aos 54 anos. 

A principal voz na série será Mia Perry Bowick, irmã de Matthew. Segundo a descrição divulgada pela Netflix, a produção acompanha sua jornada desde a ascensão como uma estrela da comédia até se tornar “o homem que o mundo ainda ama como seu friend favorito”, além de abordar seu legado na defesa de causas relacionadas à dependência química e aspectos mais íntimos de sua vida.

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Ainda não se sabe se outros integrantes do elenco de Friends participarão da produção. A Netflix, porém, afirma que a série contará com depoimentos de amigos próximos de Perry e de pessoas que trabalharam com ele ao longo da carreira. 

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“Levei um tempo para me sentir pronta para compartilhar essas memórias e contar como foi amar Matthew em toda a complexidade de sua vida, enxergá-lo como uma pessoa inteira, não apenas como Chandler e nem apenas como alguém que enfrentou a dependência”, afirmou Mia Perry Bowick em comunicado.

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A irmã do ator também destacou a influência de Matthew em sua própria trajetória. “Como irmã dele, Matthew ajudou a moldar quem sou hoje, a pessoa que me esforço para ser e o trabalho ao qual dediquei minha vida”, declarou. Segundo Mia, Perry tinha “um coração lindo e um espírito generoso” e, mesmo nos períodos mais difíceis, era capaz de fazer as pessoas ao seu redor rirem e se sentirem amadas. “Espero que esta série dê a todos que o amavam, pessoalmente ou à distância, uma compreensão mais profunda de quem ele realmente era e do legado que deixou”, completou.

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A direção de The One About Matthew Perry é de Mary Robertson, conhecida por dirigir Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV e produzir Framing Britney Spears. Robertson também assina a produção executiva da série por meio de sua empresa, Maxine Productions, em parceria com a Sony Pictures Television.

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“Matthew Perry foi um dos gênios da comédia de nosso tempo”, afirmou Robertson. “Por meio de seus filmes, trabalhos na televisão e no teatro, além de sua inesquecível interpretação de Chandler Bing, ele fez milhões de pessoas rirem, se conectarem e se sentirem um pouco menos sozinhas.”

A diretora destacou ainda a importância da forma como Perry falou publicamente sobre sua relação com a dependência química. “Ele também nos deu muito mais ao falar corajosamente sobre a dependência. Ainda assim, o público conhecia apenas parte de sua história”, disse. “Decidimos fazer esta série para deixar que as pessoas que conheceram e amaram Matthew revelassem a pessoa que sempre esteve por trás da figura pública”, completou Robertson.

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