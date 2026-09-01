Netflix lança em breve documentário sobre Matthew Perry, o homem por trás de Chandler Bing

Chega ao catálogo da Netflix em 27 de outubro The One About Matthew Perry, série documental dividida em três episódios que irá revisitar a vida e a carreira do ator Matthew Perry, mundialmente conhecido por interpretar Chandler Bing na série Friends. O título faz uma referência direta à série, cujos episódios seguiam uma fórmula que começava com “The One…”, em expressões como “Aquele com…” ou “Aquele em que…”. Assim, The One About Matthew Perry — em português “Aquele sobre Matthew Perry”, transforma a famosa fórmula de Friends em uma homenagem ao ator que se tornou um dos rostos mais marcantes da produção.

A produção reúne imagens inéditas do arquivo da família Perry e promete lançar um novo olhar sobre a trajetória pessoal e profissional do ator, que morreu em outubro de 2023, aos 54 anos.

A principal voz na série será Mia Perry Bowick, irmã de Matthew. Segundo a descrição divulgada pela Netflix, a produção acompanha sua jornada desde a ascensão como uma estrela da comédia até se tornar “o homem que o mundo ainda ama como seu friend favorito”, além de abordar seu legado na defesa de causas relacionadas à dependência química e aspectos mais íntimos de sua vida.

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Ainda não se sabe se outros integrantes do elenco de Friends participarão da produção. A Netflix, porém, afirma que a série contará com depoimentos de amigos próximos de Perry e de pessoas que trabalharam com ele ao longo da carreira.

“Levei um tempo para me sentir pronta para compartilhar essas memórias e contar como foi amar Matthew em toda a complexidade de sua vida, enxergá-lo como uma pessoa inteira, não apenas como Chandler e nem apenas como alguém que enfrentou a dependência”, afirmou Mia Perry Bowick em comunicado.

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A irmã do ator também destacou a influência de Matthew em sua própria trajetória. “Como irmã dele, Matthew ajudou a moldar quem sou hoje, a pessoa que me esforço para ser e o trabalho ao qual dediquei minha vida”, declarou. Segundo Mia, Perry tinha “um coração lindo e um espírito generoso” e, mesmo nos períodos mais difíceis, era capaz de fazer as pessoas ao seu redor rirem e se sentirem amadas. “Espero que esta série dê a todos que o amavam, pessoalmente ou à distância, uma compreensão mais profunda de quem ele realmente era e do legado que deixou”, completou.

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A direção de The One About Matthew Perry é de Mary Robertson, conhecida por dirigir Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV e produzir Framing Britney Spears. Robertson também assina a produção executiva da série por meio de sua empresa, Maxine Productions, em parceria com a Sony Pictures Television.

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“Matthew Perry foi um dos gênios da comédia de nosso tempo”, afirmou Robertson. “Por meio de seus filmes, trabalhos na televisão e no teatro, além de sua inesquecível interpretação de Chandler Bing, ele fez milhões de pessoas rirem, se conectarem e se sentirem um pouco menos sozinhas.”

A diretora destacou ainda a importância da forma como Perry falou publicamente sobre sua relação com a dependência química. “Ele também nos deu muito mais ao falar corajosamente sobre a dependência. Ainda assim, o público conhecia apenas parte de sua história”, disse. “Decidimos fazer esta série para deixar que as pessoas que conheceram e amaram Matthew revelassem a pessoa que sempre esteve por trás da figura pública”, completou Robertson.